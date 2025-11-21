Morant: "Llorca ha entrado por la puerta de atrás al juzgado, igual que entrará a la presidencia de la Generalitat"

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado que el candidato del PP a relevar a Carlos Mazón al frente del Consell y único aspirante, Juanfran Pérez Llorca, ha entrado este viernes a declarar como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana "por la puerta de atrás, igual que entrará por la puerta de atrás a la presidencia de la Generalitat".

"No estamos en un momento de normalidad política, no podemos normalizar que el candidato que presenta el Partido Popular y Vox hoy haya declarado en el juzgado antes de ser 'president' de la Generalitat", ha manifestado este viernes por la tarde antes de participar en la apertura del VII Congreso de Intersindical Valenciana en Gandia.

Morant ha señalado que Pérez Llorca ha dicho en los juzgados de Catarroja, donde ha entrado por el garaje antes de su declaración como testigo en la causa de la dana sobre las llamadas que mantuvo el día de la dana con Mazón, aspectos que le siguen "sorprendiendo" y "convenciendo de que todos son lo mismo".

Ha criticado así que el actual secretario general del PPCV, síndic 'popular' en Les Corts y primer edil de Finestrat (Alicante) "no ha sabido decir con cuántos alcaldes habló el día de la dana, pero sí ha comentado que con los que hablaba lo estaban pasando muy mal".

"¿Qué hizo el señor Pérez Llorca cuando la gente lo estaba pasando mal?" "¿Qué hizo el que se supone que va a ser el próximo 'president' de la Generalitat cuando sus compañeros del partido le dijeron que lo pasaban mal?", se ha preguntado.

Y ha recalcado: "Nada, no hizo nada, igual que hizo Mazón e igual que hizo el Consell. Por tanto, estamos condenados a las mismas políticas, los mismos negligentes, los que abandonaron el 29 de octubre a la gente mientras se moría. Estamos en las peores manos".

Respecto al congreso de Intersindical, la dirigente socialista ha puesto en valor "las organizaciones sindicales, que son las que construyen sociedad y que también han sido objeto del maltrato y de la política de señalamiento del PP, Mazón y Vox".

"Es muy necesario siempre elevar la voz juntos, políticos y sindicatos, para decir que lo que estamos viviendo en la Comunitat Valenciana no es aceptable. Queremos unas elecciones y que se devuelva la voz al pueblo", ha reiterado.