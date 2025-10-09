Morant pide "convertir la indignación en esperanza" y reprocha que Mazón "insista en sus mentiras"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido este jueves, con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, "convertir la indignación en esperanza porque la resignación nunca es la solución" y ha afeado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "lejos de asumir las responsabilidades políticas por su nefasta gestión, insista en sus mentiras para mantenerse en el poder a cualquier precio".

Así se ha pronunciado Morant este jueves a través de este 9 d'Octubre en una declaración durante la que ha querido trasladar el apoyo de "todo el pueblo valenciano a las víctimas de la tragedia más grande la historia de la Comunitat Valenciana", en referencia a la dana del pasado 29 de octubre, y ha insistido en que "de manera mayoritaria compartimos su dolor y su indignación".

"El pueblo valenciano ha demostrado que es capaz de superar toda clase de adversidades y de esta también saldremos como hemos hecho siempre", ha subrayado, al tiempo que ha sostenido que "hay alternativa".

Además, ha lamentado que "el 9 d'Octubre no sea un día de reconocimiento a las víctimas de la dana, de cerrar heridas y mirar al futuro, sino que se haya convertido en una nueva muestra de indignidad del PP y de todo el gobierno valenciano". "Estas mentiras lo único que hacen es alargar el dolor y retrasar la recuperación", ha afeado.

La líder de los socialistas valencianos ha afirmado que "nunca un president ha provocado tanto rechazo y dolor a un pueblo" y ha recalcado que "la Generalitat tiene las competencias sobre las Emergencias, pero también sobre los servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales que están sufriendo la inacción el deterioro y la privatización del Partido Popular". "Este 9 d'Octubre tenemos que convertir toda la indignación en esperanza", ha insistido.