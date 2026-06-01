Morant pide la dimisión de Ortí e insta a Llorca a "salir de su torre de marfil y dar la cara" ante docentes en huelga

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante el Comité Nacional del PSPV, en la sede de UGT-PV, a 9 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "salir de su torre de marfil" y "dar la cara" ante los docentes para intentar desbloquear la situación que ha desembocado en una huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, al tiempo que se ha sumado a la petición de dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí: "Ella y su equipo ya han demostrado que son incapaces, deben hacerse a un lado".

En un comunicado, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha denunciado "la incompetencia y la desidia" del jefe del Consell para alcanzar un acuerdo con los docentes: "Llorca ha demostrado que no tiene ningún interés real de acabar con la huelga, por eso se niega a ponerse al frente de la negociación".

Morant ha manifestado también su apoyo a los docentes y a sus reclamaciones "ante un Consell que está empeñado en tensar la situación más que en resolverla". A su juicio, la cuarta semana de huelga indefinida es "una muestra más de la incapacidad de gestión que tiene el Consell de Pérez Llorca de hacer frente a los problemas de los valencianos y valencianas".

"A los que educan a nuestros hijos no se les puede citar a una reunión un domingo por la tarde sin ninguna intención de llegar a un acuerdo y levantarse de la mesa de negociación", ha indicado, en alusión a la reunión celebrada en la Conselleria de Educación, que terminó de nuevo sin acuerdo.

Morant ha asegurado que todo ello es "un autentico despropósito y una muestra más de que el PP no tiene ningún respeto por los docentes que luchan por la educación pública". Ante esta situación, ha exigido la dimisión de la consellera de Educación y ha reclamado a Llorca "que dé la cara y que atienda de una vez por todas esta crisis que ellos solos han creado".

"GUARDAR LAS EXCUSAS EN UN CAJÓN"

Asimismo, ante la cuarta semana de huelga, ha considerado "urgente que la Generalitat guarde las excusas en un cajón y se tome en serio la negociación". "La consellera de Educación y su equipo ya han demostrado que son incapaces, deben hacerse a un lado", ha expresado, a la vez que ha insistido en que el dinero "no puede ser el motivo para no acabar con la huelga".

"El Consell del PP de Pérez Llorca tiene que aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica", ha continuado Morant, que ha señalado al Gobierno valenciano: "Si lo aceptan, tendrán 3.670 millones de euros más al año para reforzar lo público". Y zanjado: "Pérez Llorca tiene que salir de su torre de marfil y empezar a trabajar por una enseñanza pública en condiciones".