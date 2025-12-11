Morant pide a Llorca una actitud constructiva con Sánchez y advierte: "No podrá sostener los bulos de la dana"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a acudir a la reunión del próximo miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "una actitud constructiva para el futuro de los valencianos". Además, le ha advertido que "no podrá sostener los bulos de la dana frente a Pedro Sánchez".

"De esa reunión tiene que salir aceptando a condonación de la deuda, el plan de vivienda para declarar zonas tensionadas y aceptando el pacto contra la emergencia climática", ha manifestado en declaraciones a los medios antes de participar en un asistir al IV Encuentro Internacional Renowagro en el Palau de les Arts.

Morant ha destacado que "por supuesto" que Sánchez atiende la petición de Llorca de reunión en la Moncloa, donde ha recordado que el jefe del Ejecutivo también recibió a Mazón y mantiene encuentros "con todos los presidentes autonómicos".

Preguntada por las críticas de Llorca al Gobierno de falta de colaboración en la reconstrucción, ha replicado: "La Generalitat ha estado pidiendo coordinación, pero no se puede coordinar con un peso muerto, como fueron Mazón y su vicepresidente Gan Pampols, que como entró salió".

Al margen de la reunión, Morant ha acusado a Llorca de "intentar blanquearse" con sus visitas de los últimos días a municipios afectados por la dana como Paiporta o Picanya: "Un año después, la Generalitat va a la 'zona cero' sin compromisos y para ver el trabajo del Gobierno de España".

"NO HAY BLANQUEO POSIBLE"

Pero ha advertido que "no hay blanqueo posible por mucho que Pérez Llorca lo intente, porque ni vamos a olvidar lo que pasó ni lo vamos a perdonar", al tiempo que ha resaltado que ambas visitas se realizaron a localidades gobernadas por alcaldes socialistas.

"Lo único que retrata la fotografía del nuevo 'president' en los municipios afectados por la dana es que durante más de un año por allí no ha aparecido nadie de la Generalitat, mientras que los alcaldes y alcaldesas han estado desde el primer momento trabajando junto al Gobierno de España", ha sostenido, y ha ironizado con que "igual se esperaba que fuera recibido con una banda de música".

Además, ha señalado que "Pérez Llorca podría haber aprovechado la visita para comprometerse con las infraestructuras que son competencia autonómica, como los centros educativos, los colegios o las viviendas, pero no ha habido ni un anuncio ni una propuesta".

"VETO" A LAS VÍCTIMAS EN LES CORTS

Por otro lado, Morant ha reprochado al PP y a Vox que hayan "vetado" la comparecencia de víctimas de la dana en la sesión del próximo lunes de la comisión de investigación en Les Corts, donde han vuelto a citar a técnicos y expertos. "La mano que Pérez Llorca dice que tiende a las víctimas la vuelve a usar para abofetear y maltratar a las familias de los fallecidos", ha ilustrado.

Sobre el 'expresident' Carlos Mazón, ha vuelto a denunciar que ni Llorca ni el PP le hayan reclamado el acta de diputado autonómico "para que no se ponga en manos de la justicia" en el proceso que investiga la gestión de la dana.

Y ha criticado la afirmación de Llorca de que hubo ningún "pacto secreto" previo con Vox a su investidura: "Me preocupa todavía más porque, si no hay un acuerdo con Vox, básicamente el señor Pérez Llorca se ha convertido en un presidente directamente de Vox".