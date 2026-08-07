Morant pone en valor los observatorios españoles en el eclipse: "Vamos a producir ciencia útil para el resto del mundo"

1109231.1.260.149.20260807103353 La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, posa ante el Mercat Central de València en una entrevista para Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asegura que el eclipse solar total del próximo miércoles pondrá en valor "la gran comunidad científica en astrofísica que tenemos en nuestro país y los grandes observatorios", ya que durante este fenómeno astronómico vendrán a España "científicos de todo el mundo".

"Vamos a ser capaces de dar señal y de producir ciencia que va a ser útil para el resto del mundo", asevera la responsable de la política científica del Gobierno en una entrevista con Europa Press. El eclipse total de sol que atravesará España ofrecerá una imagen excepcional durante poco más de un minuto, cuando la luna cubra por completo el disco solar y deje visible únicamente la corona del sol.

Morant destaca que "en España vamos a tener el privilegio de ser la región del mundo donde mejor se va a ver ese eclipse solar total, que es un evento que en España no se ha visto desde hace más de cien años". "Nadie vivo en este país ha visto un eclipse solar total. Como evento científico es de gran magnitud", subraya.

Según explica, en España se producirá una alineación "perfecta" entre la Tierra, la Luna y el Sol que permitirá que "la Luna tape completamente el Sol", algo que no se podrá contemplar en otros países. Además, resalta que cuando la Luna tape el Sol solo se verá la corona solar "y eso nos ayuda mucho a conocer el asteroide que es el Sol, que al final es la base de la vida en nuestro planeta".

Respecto a si España está preparada para la gran cantidad de movimientos de personas que se producirán durante el eclipse, Morant admite que "es un gran reto como país" porque tendrán lugar "más de 500.000 desplazamientos solo ese día", al tiempo que insiste en la necesidad de precaución.

La titular de Ciencia insta a la ciudadanía a "disfrutar" del eclipse solar total del próximo miércoles con civismo y adoptando medidas de precaución tanto en los desplazamientos como con la vista, ya que se deben utilizar gafas homologadas y "no radiografías ni nada de eso".

"SEAMOS MUY CIVILIZADOS"

"Disfrutémoslo en familia, con amigos... Es un evento excepcional que vamos a recordar el resto de nuestras vidas, pero seamos muy civilizados: nada de irnos a la montaña y dejar basura, nada de ser imprudente, porque corremos un riesgo. Hemos visto los incendios y ahí tenemos que ser muy conscientes de que esto no puede ser al final una amenaza para la integridad de las personas por culpa de no saber comportarnos", advierte.

Explica que en las últimas semanas se han desplegado un amplio dispositivo sanitario y "mucha divulgación" sobre el eclipse, tras lo que recalca: "Por favor, yo pido a la gente que este eclipse lo viva en condiciones de seguridad. Es un riesgo para la salud de las personas si no se ponen las gafas homologadas".

Son gafas que el Ministerio de Ciencia ha repartido "en todos los museos de ciencia que hay en toda España" y que también se pueden adquirir en las farmacias a un precio "no muy elevado". "No nos compremos cualquier cosa ni utilicemos radiografías ni nada de eso porque no vale, no vale", subraya.

Paralelamente, la ministra indica que se han coordinado planes con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder vivir el eclipse "en condiciones de seguridad". "Hay que seguir las recomendaciones que hace el Gobierno de España y también las comunidades autónomas. Pero, sobre todo, disfrutar", anima.