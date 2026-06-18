Morant se reafirma y mantiene su apoyo a Zapatero tras su declaración judicial: "Soy la misma que ayer y que anteayer"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (i), acompañada del rector de la UNED, Ricardo Mairal (d), durante la reunión de directores de Campus UNED, a 18 de junio de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha reafirmado este jueves en mantener su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional como investigado por el 'caso Plus Ultra' y ha asegurado que, sobre este asunto, ya se ha "pronunciado muchísimo en las últimas horas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios a su llegada al Oceanogràfic para participar en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias' en València, al ser preguntada por si mantiene su apoyo al expresidente del Ejecutivo central. "Lo mantengo, soy la misma que ayer y que anteayer. Mantengo las declaraciones que hice", ha remarcado.

Dicho esto, cuestionada sobre si también sigue manteniendo que Estados Unidos podría estar detrás de una conspiración contra el expresidente del Gobierno, la ministra Diana Morant ha indicado que ella simplemente ha hecho "una exposición de hechos".

"Y lo cierto es que lo que conocemos es que Estados Unidos clonó el móvil de un ciudadano de Venezuela en el año 2021 y que, justo ahora, con --Donald-- Trump, han llegado esas informaciones en un momento en que España se ha mostrado contrario a decisiones del gobierno de EEUU. Solo señalo que está ocurriendo eso", ha apuntado.

Cuestionada de nuevo sobre ello, la ministra ha insistido en que ella "solo" hace "una exposición de lo que está ocurriendo y ya está". "Cada uno que saque sus conclusiones", ha agregado.

Y preguntada por las peticiones de algunos grupos parlamentarios de adelantar las elecciones generales en España ante la situación actual del Gobierno y del PSOE, Morant se ha limitado a afirmar: "De eso también me pronuncié ayer".