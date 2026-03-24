Morant reclama a Mazón que "diga la verdad y que los bulos se queden fuera" en su declaración como testigo ante la jueza

Archivo - Diana Morant durante una reunión con Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat, a 2 de mayo de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón que "diga la verdad y que los bulos se queden fuera" en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales.

Así lo ha manifestado, en un mensaje publicado este martes en su perfil en la red social X, después de que la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja haya acordado citar a declarar como testigo al 'expresident' Mazón.

La líder socialista ha celebrado que el que fuera jefe del Consell durante la dana "se enfrentará a la jueza de Catarroja", después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara por unanimidad investigarlo al no ver delito, y ha afirmado que ahora "tendrá que responder por todo lo ocurrido el 29O, sin rodeos ni medias verdades".

"Exigimos que diga la verdad y que los bulos se queden fuera", ha reclamado al 'expresident' de la Generalitat ante su próxima declaración como testigo, al tiempo que ha aplaudido que la justicia "avanza" y que la verdad "está cada vez más cerca".