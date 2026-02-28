Morant remarca que el "problema de la vivienda" tiene "el nombre del PP": "Acaba beneficiando a su entorno"

Diana Morant con Héctor Díez, portavoz municipal del PSPV en Elche. - PSPV

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado que "el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana tiene un nombre claro: el Partido Popular", tras la polémica sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus en Alicante.

Morant ha calificado de "escándalo" lo ocurrido en Alicante con la promoción de 140 VPP --"la primera que salía al mercado en 20 años"-- y ha advertido de que "no se trata de un caso aislado". "Estamos viendo situaciones similares en Alicante, en Sant Joan, en Sant Vicent del Raspeig y en València. Es un modelo: vivienda pública que acaba beneficiando a concejales, cargos y personas del entorno del Partido Popular", ha afirmado.

En este sentido, la dirigente socialista ha exigido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que ha señalado como "máximo responsable político de que la vivienda pública en Alicante haya acabado en manos de quienes no la necesitan". "Aquí no basta con mirar hacia otro lado ni con señalar a otros. Barcala debe asumir responsabilidades y dimitir", ha subrayado.

Morant ha recordado que en Alicante "hay más de 5.400 familias inscritas como demandantes de vivienda protegida y que, sin embargo, el Consell modificó los requisitos para eliminar la obligación de estar inscrito en ese registro, abriendo la puerta a que personas con ingresos de hasta 4.000 euros mensuales pudieran acceder a estas promociones", ha indicado el PSPV en un comunicado.

Asimismo, ha denunciado que el Consell "eliminó la cláusula que garantizaba que la vivienda protegida lo fuera de manera permanente, permitiendo que pueda venderse posteriormente en el mercado libre". "Hablamos de viviendas que han salido por alrededor de 230.000 euros cuando su precio real ronda los 400.000. Esa diferencia la paga el conjunto de la ciudadanía con suelo público. Era un esfuerzo para ayudar a las familias trabajadoras, no para facilitar el pelotazo", ha recalcado.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha señalado también al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como "responsable de revertir esta situación". "Los cambios normativos que impulsó el PP en materia de vivienda, primero con Carlos Mazón y ahora bajo la responsabilidad de Pérez Llorca, han debilitado los controles y han abierto la puerta a la especulación. Pérez Llorca tiene que dar marcha atrás y recuperar la norma que garantizaba que la vivienda pública fuera para quien la necesita y lo fuera para siempre", ha exigido.

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, Morant ha denunciado que el PP "tampoco está aplicando" en la Comunitat Valenciana la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, "que permitiría declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler". "Mientras en otras comunidades se aplica la ley y se logran bajadas del alquiler, aquí el Partido Popular bloquea su aplicación en zonas tensionadas como Elche-Alicante, València o Castelló", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el PP vota en el Congreso en contra del escudo social "que protege a las familias vulnerables frente a los desahucios". "Mientras reparten vivienda pública entre los suyos, votan contra las medidas que protegen a las familias que no pueden pagar su hipoteca o su alquiler. Ese es su modelo", ha zanjado Morant.