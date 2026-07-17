Morant replica al Consell sobre la prioridad nacional: "La Constitución no ampara convertir la discriminación en ley"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avisado al Consell de que la Constitución "garantiza la igualdad de derechos, no ampara convertir la discriminación en ley", al tiempo que ha lamentado que en el Gobierno valenciano hayan "dejado hasta de disimular" sobre la prioridad nacional que exige Vox para aprobar los presupuestos.

Así lo ha afirmado, en un mensaje en su cuenta de la red social X, después de que el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, haya considerado que la prioridad nacional introduce "un debate falaz", aunque ha defendido que este principio "no es más allá de lo que prevé la Constitución" en su apartado de derechos fundamentales.

Además, Díez ha apelado a que la propia Carta Magna "contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen del resto, de todas las personas que puedan estar o vivir en España". En cualquier caso, y "más allá de eso", ha insistido en que el término prioridad nacional que emplea Vox es "un debate falaz" y se ha remitido al "criterio de arraigo, el que viene estableciéndose en las distintas Administraciones desde siempre".

En respuesta al vicepresidente segundo del Consell, la secretaria general del PSPV --que ya avisó este jueves de que el Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley de presupuestos de la Generalitat si finalmente incorpora el término prioridad nacional-- ha replicado: "No, la Constitución garantiza la igualdad de derechos, no ampara convertir la discriminación en ley. Han dejado hasta de disimular".