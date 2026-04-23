Morant reprocha a Catalá que le "moleste" ver colas de migrantes y le acusa de provocar el "caos" del que luego se queja

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), participa en la conmemoración de la celebración del 25 de abril a la puerta de Les Corts Valencianes, a 23 de abril de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reprochado a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), que le "moleste" ver colas de migrantes en su Ayuntamiento para reunir la documentación necesaria con el fin de acogerse al proceso de regularización extraordinaria y le ha acusado de provocar el "caos" del que luego ella misma se queja.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a las puertas de Les Corts, después de que Catalá avanzara que el Ayuntamiento haya calculado que destinará más de un millón de euros en reforzar el personal municipal, auxiliares administrativos y trabajadores sociales para atender el proceso de regularización y avisó que reclamarán al Gobierno de España este importe por "todas las vías".

Preguntada por este asunto, Morant ha considerado que a Catalá "le molesta también este proceso de regularización" y ha lamentado que la primera edil sea "incapaz de admitir que todas las personas que viven aquí en València de manera irregular necesitan ese derecho a estar regularizados, ese derecho a cotizar, a contribuir". "Porque ya están viviendo entre nosotros y lo que tenemos que hacer es reconocerles derechos", ha argumentado.

Sin embargo, ha criticado que, "en vez de hacer o entrar en ese debate", Catalá lo que haga es "entrar en el debate del caos, un caos que ella misma ha provocado". "Porque todos los ayuntamientos han tomado medidas para reforzar el servicio de atención a la ciudadanía. Lo que pasa es que hay gente a la que le molesta ver colas de personas migrantes", ha afirmado en alusión a la alcaldesa de València.

Y ha cuestionado a Catalá: ¿Te molesta? Pues a nosotros no nos molesta. Lo que nos molesta es que no se trate bien y que no se dé un buen servicio a la ciudadanía". Frente a ello, Morant ha afirmado que a ella le "alegra muchísimo ver que la gente, a través de ese nuevo derecho, va a poder contribuir y va a poder encontrar una felicidad plena en nuestro país".

"IGUAL NO ESTÁ A LA ALTURA"

Además, la secretaria general del PSPV y ministra ha deslizado que, si María José Catalá "necesita que le digan lo que ha de hacer una alcaldesa, igual es que no está a la altura de una ciudad como es València, que es la tercera de España". A su juicio, eso mismo "lo único que demuestra es su capacidad para gobernar una ciudad tan bonita, de una magnitud y de una dimensión como València".

Por tanto, ha señalado que si Catalá "no es capaz de dimensionar un servicio de atención a la ciudadanía cuando comienza un proceso "como este de regularización extraordinaria de migrantes, "el problema que tiene València es Catalá".