Morant reprocha a Feijóo que "justifique y defienda" a Mazón un año después de su dimisión: "Sigue aforado y protegido"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "salir a justificar" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón un año después de su dimisión a raíz de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

"Se cumple un año de la dimisión de Mazón y, sin embargo, poco o nada ha cambiado. Sigue aforado, protegido por su escaño en Les Corts y arropado por Feijóo", ha señalado la líder socialista en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'. Además, ha reprochado al presidente del PP que este martes, "una vez más", haya "salido a justificarlo y defenderlo".

Desde el PSPV-PSOE, en redes sociales, también han criticado que desde el PP, un año después de la dimisión de Mazón, sigan "haciendo lo mismo: protegerlo". "Feijóo ha vuelto a salir hoy en su defensa. Que nadie tenga dudas: son cómplices de su impunidad", han advertido.

En una entrevista en La Sexta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que resulta "evidente" que no ha "avalado" la gestión de la dana del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y ha sido "crítico" tanto con la Generalitat Valenciana como, "sobre todo, con el Gobierno central". De hecho, ha advertido de que, si volviera a llover con aquella intensidad, volverían a "pasar cosas similares".

Así lo ha manifestado, al ser preguntado sobre por qué Mazón no dimitió de forma inmediata tras la dana. Feijóo ha indicado que eso lo han hablado "mucho tiempo" y han tomado "las decisiones correspondientes". Según ha dicho, el Gobierno de España se "desentendió" de la dana y no declaró la emergencia. "Si el señor Mazón además dimite, la pregunta es, oiga, ¿quién se hace cargo de todo este tipo de consideraciones? Y, en mi opinión, no era el momento. El momento fue después", ha dicho.

Al ser preguntado por si avala la gestión de Mazón aquellos días, el presidente del PP ha replicado: "Es evidente que yo no he avalado esa gestión y he sido crítico con esa gestión, tanto con el Gobierno de la Generalitat y sobre todo con el Gobierno central". De hecho, ha advertido de que si volviera a llover con aquella intensidad, volverían a "pasar cosas similares".

También este martes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, en otra entrevista en TVE, ha defendido que Mazón "asumió sus responsabilidades y dimitió" a raíz de su gestión de la dana, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está "aferrándose a la silla" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo nombró, no está "dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades".