Morant "respeta" las decisiones judiciales sobre Oltra pero desea que "por fin dejara de ser perseguida" políticamente

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que "respeta" las decisiones judiciales sobre la que fuera vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, pero ha mostrado su deseo de que "por fin dejara de ser perseguida", ya que ha sostenido que lo está siendo "políticamente".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts Valencianes, después de conocerse este martes que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra Oltra y su equipo en Conselleria por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017.

Morant ha señalado que una resolución judicial "no es opinable", por lo que ha asegurado que "lo que hace la justicia hay que respetarlo". "Me dedico a la política y tenemos que respetar las decisiones judiciales", ha indicado.

Sin embargo, ha expresado que le hubiera "gustado más que se atendiera el criterio del juez de Instrucción" y que Mónica Oltra "por fin dejara de ser perseguida". "Porque, efectivamente, considero que Oltra está siendo perseguida políticamente", ha remarcado.