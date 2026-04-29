Morant se reunirá este jueves con sindicatos docentes para escuchar reivindicaciones y trasladar sus propuestas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general socialista en la Comunitat Valenciana y ministra de Ciencias, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantendrá este jueves una reunión con representantes de los sindicatos docentes.

En el encuentro, previsto para mañana por la tarde en València, la líder de los socialistas valencianos escuchará las reivindicaciones de los sindicatos --hoy mismo está previsto que se concrete la posibilidad de convocar una huelga indefinida en mayo-- y les presentará las propuestas del PSPV en materia educativa, han avanzado a Europa Press desde la formación.

Por parte de las organizaciones sindicales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha confirmado que acudirá a este reunión planteada por Morant con los sindicatos que están llevando a cabo movilizaciones para reivindicar más inversión en calidad educativa "al aceptar el PSPV que estén incluidas en el orden del día medidas que pueden aplicarse en educación desde el ámbito estatal".

La entidad considera que "la implicación del Gobierno de España puede resultar fundamental para mejorar la situación del colectivo docente".

En un comunicado, CSIF expone que "ha realizado una petición de puntos a tratar que el Partido Socialista ha aceptado", entre ellas "abordar cuestiones como la financiación de la Comunitat Valenciana y su mejora, la dotación económica prevista para el ámbito autonómico con el fin de aplicar la norma nacional de bajada de ratios o la eliminación del techo de gasto".

La central sindical incide en que, "como ya viene reivindicando desde hace años", reclama "un pacto de Estado por la Educación que abarque, al menos, dos legislaturas". También ha propuesto la inclusión de ese punto como "condición" para su participación en el encuentro con la ministra de Ciencias, Innovación y Universidades.

CSIF apunta que, como "sindicato independiente", reivindica "mejoras prácticas" en el ámbito de la educación y, por ese motivo, "participa en todos los foros de negociación con el objetivo primordial de garantizar unas condiciones dignas para el colectivo docente".

"A LA COLA DE ESPAÑA EN RETRIBUCIONES"

En este sentido la central sindical recalca que los profesionales de la Comunitat Valenciana se encuentran "a la cola de España en retribuciones".

Para terminar con esa "discriminación", CSIF pidió por escrito el pasado mes de febrero a la Generalitat un incremento mínimo de 300 euros mensuales, además de pago íntegro de extras, moscosos y sexto sexenio.