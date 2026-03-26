Morant, "satisfecha" por el nombramiento de Arcadi España como ministro: "Los valencianos estamos más contentos"

Diana Morant y Arcadi España - PSPV

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha mostrado "satisfecha" tras el nombramiento de Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. A su juicio, "no había una persona mejor", por lo que "los valencianos hoy estamos más contentos".

De esta manera se ha expresado Diana Morant, en declaraciones a los medios, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

La líder de los socialistas valencianos ha felicitado a Arcadi España por su reciente nombramiento como ministro de Hacienda. Una cartera, ha dicho, "muy relevante, importantísima". "Es importante tener una buena gestión para poder tener recursos con los cuales ayudar a crecer y a progresar a esta sociedad. Y Arcadi España ya demostró como conseller de Hacienda que tenía toda la capacidad profesional, pero también humana de acercarse a los verdaderos problemas de los valencianos y las valencianas y de solucionarlos", ha comentado.

En este punto, ha recordado que este jueves el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, mientras se ha preguntado "qué ha hecho" el Consell del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En paralelo, ha subrayado que Arcadi España, en la pandemia, "aprobaba paquetes para ayudar a los empresarios, para ayudar a las trabajadores, para ayudar a las familias y a los autónomos" y ha apuntado: "Esto es lo que seguimos necesitando en el Gobierno de España y es, desde luego, lo que necesita la Comunitat Valenciana".

Con todo, ha añadido, "hoy los valencianos seguro que nos vamos a ir a dormir más tranquilos, más contentos, sabiendo que tenemos a un gran valenciano que entiende la patria como la defensa cada día desde la política de los intereses", desde "el progreso de la vida de cada uno de los ciudadanos de España".

"Sé que Arcadi España va a seguir haciendo eso, que ya sabemos qué ha sabido hacer allá donde ha tenido un puesto de responsabilidad", ha apostillado y ha añadido: "No había una persona mejor, no lo puedo decir de otra manera".

"Los valencianos merecemos un Gobierno de España, también representado por valencianos y valencianas, que siga defendiendo a los valencianos y a las valencianas frente al bloqueo absoluto y al abandono del Consell de Pérez Llorca, del Partido Popular y de Vox", ha remarcado.

MARÍA JESÚS MONTERO

En otro orden de cosas, Morant se ha sumado a las "palabras de reconocimiento y agradecimiento" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia María Jesús Montero, "una mujer que ha sabido utilizar el poder para ayudar cada día y proteger a la ciudadanía española y también muy concretamente a la ciudadanía valenciana".

Así las cosas, la ministra ha recordado "los escudos para la pandemia o el reciente escudo aprobado de 5.000 millones de euros por los efectos y los impactos de la guerra de Oriente Próximo, de --Donald-- Trump y de --Benjamin-- Netanyahu, el paquete de 16.000 millones de euros aprobado para ayudar a todas las víctimas y damnificados de la dana, el nuevo modelo de financiación que es tan beneficioso para la Comunitat Valenciana que por fin tendría una financiación justa también lleva el nombre de María Jesús Montero, la condonación de la deuda también para los valencianos".