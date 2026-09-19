Morant: "Vamos a entrar juntos y juntas por la puerta del Palau de la Generalitat"

1118490.1.260.149.20260919115608 Imagen de Diana Morant este sábado durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE en la Universidad de Alicante (UA) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, secretaria general del PSPV-PSOE y candidata socialista a presidir el gobierno valenciano, Diana Morant, ha hecho un llamamiento este sábado a ganar las próximas elecciones autonómicas y "transformar la sociedad valenciana" frente a las políticas de PP y Vox. “Vamos a entrar juntos y juntas por la puerta del Palau de la Generalitat de aquí a ocho meses”, ha sentenciado.

Así se ha expresado durante su intervención en la Conferencia Política de los socialistas valencianos, que se celebra este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA) bajo el lema ‘Recuperar lo que importa’. La cita ha congregado, entre otros, a cargos del partido como la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, al ministro Arcadi España y a los candidatos a las alcaldías de València, Alicante y Castelló, que son Pilar Bernabé, Trini Amorós y Rafa Simó, respectivamente.

Morant ha defendido que los socialistas pueden dar una "alternativa” para la Comunitat Valenciana, ya que, según ha subrayado, la sociedad necesita un nuevo gobierno y desde el PSPV están “obligados” a ofrecer un proyecto con “ideas”, “ganas” y “esperanza”. “Sí que es posible un cambio", ha sostenido.

Ha incidido en que es necesario recuperar la mayoría en Les Corts Valencianes para "volver a gobernar" y "tumbar las leyes franquistas, las leyes machistas, las leyes LGTBIfóbicas, las leyes de la prioridad nacional”. “Vamos a volver a los valores fundacionales de la democracia”, ha apostillado, al tiempo que ha llamado a "proteger” la educación pública y ha indicado que importa “cada derecho” y “libertad”, la sanidad, las universidades, así como cada “avance social”.

VÍCTIMAS DE LA DANA

Durante su discurso, la candidata socialista a presidir el gobierno valenciano ha tenido un recuerdo para las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y familiares de estas, a las que "jamás" van a "abandonar", según ha indicado, hasta que “tengan las respuestas y la justicia verdaderamente reparadora”.

“Vamos a abrirles las puertas del Palau de la Generalitat a las víctimas de la dana”, ha añadido, tras lo que los asistentes al acto han lanzado un aplauso, ante la presencia de representación de las asociaciones de víctimas, y ha afeado a PP y Vox que "no" aplaudieran en el Congreso los testimonios de los damnificados: "¿Habrá mayor miseria política y humana?”.