Torró llama al PSPV a ganar las próximas elecciones y derogar "punto por punto" el 'pacto de la servilleta' de PP y Vox

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, participa en la Conferencia Política del PSPV, en Alicante - Roberto Plaza/Europa Press

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha llamado al PSPV a ganar las próximas elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana de la mano de la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, entre otras cosas para derogar "punto por punto" el llamado 'pacto de la servilleta' suscrito entre el PP y Vox tras los anteriores comicios de 2023.

"Quién si no el Partido Socialista para defender nuestra democracia y aquí, en la Comunitat Valenciana, el PSPV tenemos claro cómo vamos a hacerlo", ha proclamado durante la apertura de la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en Alicante, desde donde ha prometido que los socialistas darán a los valencianos "un gobierno digno que nos proteja cuando nos vengan mal dadas".

En este sentido, ha advertido al PP: "Por más mentiras, cambios de versiones y de caras y huidas hacia adelante que hayan dado a esta tierra, las manchas del lodo no se nos borran. Esta tierra sigue, por desgracia, manchada por el de su gestión". Por ello, ha llamado a "salir a votar en masa" en 2027 para "limpiar las instituciones y recuperar lo que importa" con Morant y "toda la fuerza del socialismo detrás". "Vamos a dar la batalla", ha garantizado, para "recuperar lo que importa".

Torró ha recordado que hace tres años, en su etapa de síndica del PSPV en Les Corts, denunció el llamado pacto de PP y Vox que dio la presidencia de la Generalitat a Carlos Mazón, un acuerdo que "cabía en una simple servilleta" y advirtió de "lo que había detrás: negación de la violencia machista y del cambio climático, privatización de la sanidad pública, ataque a nuestra lengua y ruptura de la convivencia".

"Cuánto me hubiera gustado no tener razón", ha enfatizado la secretaria de Organización del PSOE, que ha lamentado que ambas formaciones hayan "cumplido punto por punto y coma por coma" aquel pacto y que "de esa servilleta hicieran su desastroso gobierno". "En cuatro años han hecho trizas la mejor Comunitat Valenciana que habían heredado del gobierno de Ximo Puig", ha subrayado.

"ATAQUES MACHISTAS" DEL PP

No obstante, Rebeca Torró ha augurado que ahora "falta poco" para "devolver la dignidad a esta tierra" de la mano de Diana Morant y el PSPV y con los "miles de valencianos que llevan años reclamando dignidad y mejores servicios públicos, llenando las calles para defender lo que realmente importa".

En este sentido, ha considerado que en el PP "saben que se van a ir a su casa" y por eso "solo les quedan los ataques machistas" a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que son "cada vez más feroces", ha denunciado. Frente a ello, ha asegurado que les "molesta tanto" Morant porque ella "no pide permiso" para ocupar espacios y "tiene criterio".

En esta línea, ha llamado a desterrar "esa vieja política de machirulos" como el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia Vicent Mompó, el propio 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, o el alcalde de Alicante, Luis Barcala. "Ya está bien porque las mujeres no hemos venido a la política para pedir permiso. Hemos venido a gobernar, a tomar las riendas y a ser la solución", ha reivindicado.

Por ello, ha clamado: "Ya vale de insultos y de tratarnos como nenas. Quienes desgraciadamente siguen pensando que, cuando una mujer llega lejos no es por sus propios méritos, sino porque ha habido un hombre detrás que se lo haga mirar". Y se ha dirigido a "todos esos machistas" para decirles que serán las mujeres socialistas las que les van a "mandar a casa", como a Llorca, Barcala, Mompó y "todos sus palmeros".

Rebeca Torró ha asegurado que todo ello "merece la pena hacerlo", así como "dejarse la piel para que una mujer como Diana --Morant-- sea la primera presidenta de la Generalitat Valenciana", y ha reivindicado que en la Comunitat Valenciana "no sobra potencial", sino que "lo que nos falta es un gobierno que esté a la altura de ese potencial".

"No nos vamos a acostumbrar al pantano de indignidad en el que el PP ha sumido a la Comunitat y que tuvo su máxima expresión en la dana --del 29 de octubre de 2024--, donde el PP aplicó su manual de emergencias. En primer lugar, controlar el relato. Eso lo hacen muy bien", ha apostillado.

"MANDAR A BARCALA A SU CASA, PERO A UNA QUE NO SEA VPP"

En clave alicantina, la secretaria de Organización del PSOE ha destacado que este fin de semana "comienza la cuenta atrás 2027 mandar a Barcala a su casa, pero a una que no sea de protección oficial", ha matizado, a raíz de la polémica por la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPP) en Les Naus a cargos del PP, un asunto que está judicializado.

También ha deseado que la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós, se convierta en la próxima alcaldesa de la ciudad con el propósito de que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda "asequible" frente a quienes "han venido a la política para montarse la agencia inmobiliaria para los suyos, como ha hecho el PP" en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha aludido al "mucho lío que lleva el PP con los pisos y los áticos", entre Barcala en Alicante, María José Catalá en València e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Todo ello, ha criticado, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "guarda silencio desde su piso, no vaya a ser que sea el próximo en rendir cuentas sobre quién y cómo se lo paga".