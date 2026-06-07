Morant ve a Llorca "ausente" ante la huelga educativa: "Se han tropezado con esta marea verde y han vuelto al Ventorro"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, en el XIV Congrés de Joves Socialistes del PV - PSPV-PSOE

ALICANTE, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sea un "político ausente" ante la huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana y ha aseverado que la política que práctica el PP es "la de no hacerse cargo de nada".

"Cuando la gente ha salido a la calle a pedir una mejor educación pública, ¿dónde estaban? Otra vez en El Ventorro, porque saliendo del Ventorro se han tropezado con esta marea verde y lo que han hecho ha sido volverse al Ventorro", ha afirmado.

Así se ha pronunciado durante la clausura este domingo del XIV Congrés de Joves Socialistes del País Valencià que se celebra en Alcoi (Alicante), en la que ha participado también la secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, y donde se ha elegido a Marcos Durà como nuevo secretario general de Joves Socialistes.

Morant ha citado al escritor Vicent Andrés Estellés para afirmar que el PSPV quiere "asumir la voz de nuestro pueblo". Una voluntad que significa "hacerse cargo de los problemas que tiene".

"Yo quiero ser presidenta de la Generalitat porque el día en que la gente necesitó tener a su máximo representante trabajando no puede estar en el bar, no puede estar en El Ventorro. Yo quiero hacerme cargo de los problemas de la gente porque la política que practica el PP es una política muy perversa, la de no hacerse cargo de nada", ha dicho.

"EL VENTORRO ES UNA CATEGORÍA"

Para Diana Morant, "El Ventorro es una categoría, no es un lugar", y en concreto es "la categoría de ser un político ausente y de dejar huérfanos de presidente de la Generalitat a la ciudadanía cuando más te necesita".

Así, ha señalado que "El Ventorro es decir que cuando la gente sufría, que cuando la gente está ahogándose, el presidente de la Generalitat puede no estar al frente de una emergencia. El Ventorro es decir que cuando ya hace cuatro semanas de una huelga indefinida en la Comunitat Valenciana, el presidente puede no estar al frente de esa crisis".

Morant ha afirmado que también quiere ser presidenta de la Generalitat porque quiere "romper esa dinámica de los presidentes de comunidades autónomas, mayoritariamente del PP, que para ellos todo es culpa de Pedro Sánchez".

"UN 60% MÁS DE RECURSOS"

La secretaria general de los socialistas valencianos ha defendido que el actual Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca ha recibido "un 60% más de recursos" a pesar de que la Comunitat Valenciana esté "especialmente castigada por un modelo de financiación que no es justo".

Por ello, ha cuestionado por qué el expresidente socialista, Ximo Puig, "con menos dinero podía hacer colegios e institutos y ellos no pueden" y "por qué Ximo Puig con menos dinero aprobó un aumento de plantillas de 5.000 profesores y profesoras que ellos no han cumplido". A su juicio, no se trata de que desde el Consell "no puedan" implementar estas medidas, sino que "no quieren mejorar nuestros servicios públicos".

Diana Morant ha señalado que "los que viven en los áticos no necesitan un ascensor social", aquel que "se debe a la educación pública, a la universidad pública que construyó el Partido Socialista cuando ha gobernado este país". Por ello, "cada vez que una comunidad autónoma del PP vota a favor de la creación de una universidad privada y a la vez recorta en el sistema universitario público, lo que está haciendo es romper con ese ascensor social", ha advertido.

La dirigente socialista ha incidido en que el presupuesto de la Generalitat de 2026 "tiene 1.100 millones de euros más" y "caben la educación pública, la universidad pública, la sanidad pública y la vivienda pública".

Morant ha criticado que "lo que sí que ha cabido para Llorca en este presupuesto" son los recursos para la educación concertada que "segrega por sexo", "la concertada del Opus Dei", la formación profesional privada y las derivaciones a la sanidad privada.

La secretaria general del PSPV ha asegurado que "hay una fórmula para construir vivienda, mejor escuela pública y hospitales públicos y esa fórmula pasa por salir del Ventorro". "Y para salir del Ventorro tenemos que entrar los socialistas de nuevo con un proyecto que tenemos que construir con la gente", ha añadido.

"DE SORPASO NADA"

Según Diana Morant, el PP "ha perdido la calle" en la Comunitat Valenciana y "no está ronzando la mayoría absoluta" sino que se encuentra "en su suelo, y como se han vendido a Vox todo su voto está pasando a Vox

Morant ha recordado cuando "Ximo Puig en el año 2023, sacando su mejor resultado electoral, no pudo gobernar porque no había con quién gobernar, porque no sumábamos con nuestros socios". Según la dirigente socialista, "a día de hoy la buena noticia es que hay mucha gente que ha salido de la abstención y que va a votar a izquierda".

En esta línea, ha remarcado: "De sorpasso nada. Vamos a liderar el cambio en la Comunitat Valenciana". Si es presidenta de la Generalitat, se ha comprometido a crear un Plan Edificant de la vivienda de la mano de los alcaldes: "La vivienda es un derecho constitucional y lo haremos efectivo".

Durante su intervención, Morant también se ha dirigido a las personas que dicen que no puede ser presidenta porque es ministra: "Esta ministra del Gobierno de España el martes tiene Consejo de Ministros y vamos a aprobar un paquete de 400 millones de euros para climatizar los hospitales y los colegios que las comunidades autónomas del PP no están climatizando", ha apostillado.

Además, Morant ha afirmado que es una "falacia" que "la gente joven de nuestro país es de ultraderecha". "La gente joven de la Comunitat Valenciana ni es machista como ellos que pactan con los machistas de Vox, ni es franquista como ellos que pactan con los franquistas de Vox ni es racista como ellos que pactan con Vox", ha recalcado.