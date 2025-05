Morant ve "persecución" a Sánchez tras la publicación de mensajes con Ábalos y afea al PP que esté "con estas chorradas"

VALÈNCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado la "persecución" hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la "agresión a la intimidad de las personas" que supone la publicación de sus conversaciones con el exministro José Luis Ábalos, al tiempo que ha considerado que el contenido de los mensajes filtrados "no significa nada" ni tiene "interés público". Además, ha afeado al PP que esté "con estas chorradas".

"Nadie, ni por ser presidente del Gobierno de España, tiene que ver sus mensajes de WhatsApp publicados. Es una agresión a la intimidad que forma parte de esa persecución al presidente Sánchez y a todo su Gobierno, que responde básicamente a que la oposición en este país no tiene mayor proyecto que perseguir al sanchismo, como ellos lo llaman, y al Gobierno de España que, por cierto, mes tras mes, está generando más empleo, más crecimiento económico y más oportunidades".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes tras visitar en Riba-roja (Valencia), junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, varias empresas del municipio para hacer seguimiento de la recuperación del sector productivo tras las inundaciones de octubre, preguntada por la difusión de estos mensajes y por si teme que puedan publicarse más.

Morant ha atribuido la publicación de estas conversaciones a una "persecución de alguien que no tiene mayor proyecto" y que, por eso, "relaciona una cosa con la otra". "El otro día en la sesión de control pudimos ver que ni --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo ni nadie más de su grupo tenía nada más que hablar con el Gobierno de España que de sus WhatsApps", ha lamentado.

Frente a ello, ha hecho hincapié en que España en este momento "sigue teniendo muchos retos", por ejemplo el de la vivienda, que abordará Sánchez con los dirigentes autonómicos en la próxima Conferencia de Presidentes el viernes 6 de junio en Barcelona.

En este contexto, ha aprovechado para preguntarse "por qué los presidentes autonómicos, mayormente del PP, no aplican la ley de la vivienda, por ejemplo, aquí en la Comunitat Valenciana, y ayudan a que las familias y los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda". "De esos temas no se habla. No se habla de vivienda, no se habla de empleo, porque todo eso se presupone que el Gobierno de España lo tiene que hacer solo", ha expresado Morant.

También, ha continuado, ocurre lo mismo en el caso de la aprobación de las ayudas a las empresas, también a las valencianas, contra los aranceles de Trump, que contaron "con el voto contrario del PP". "De eso no se habla", ha lamentado. Mientras, ha criticado, el PP "de lo único que habla es de la casquería y de las chorradas". "Es grave, porque es una agresión a la intimidad del presidente del Gobierno, pero que tengamos al PP con estas chorradas, pues da la talla de lo que es el PP en este país, desgraciadamente", ha agregado.

"NINGÚN TEMOR DE NADA"

En este punto, preguntada por si existe "temor" en el PSOE a que los mensajes de Ábalos puedan "salpicar" a más personas del Gobierno, la ministra Diana Morant ha asegurado que "por el momento" no hay "ningún temor de nada" y ha recalcado que el contenido de los mismos "no significan nada" y no tienen "ningún interés público".

"Me parece que es amarillismo, pero sí que me parece muy grave porque son conversaciones privadas. Y esto todo el mundo lo entenderá, cualquier ciudadano, que es esto de que se publiquen nuestras conversaciones privadas", ha continuado, para seguidamente añadir: "Que nuestras conversaciones privadas sean el único tema con el que el PP haga oposición al Gobierno de España y al presidente Sánchez, pues imagínese".

Finalmente, cuestionada sobre si tiene "miedo" de que aparezcan mensajes suyos con Ábalos, ha afirmado: "No, de eso estoy muy tranquila, es que puedo sacar hasta el móvil ahora mismo".