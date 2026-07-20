Morata (Cámara) aboga por apoyarse en Tanger Med para que las empresas valencianas sean "líderes" en el mercado africano

El presidende de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y los vicepresidentes de Cámara Mª José Mainar y Alejandro Bermejo - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha afirmado que la proximidad a Tanger Med puede ser una garantía de competitividad a medio y largo plazo porque puede proporcionar a las empresas valencianas cadenas de suministro "más cortas y más fiables" y porque África "va a tener el crecimiento demográfico más grande del mundo". "Dentro de 20-25 años tenemos que ser los líderes en África", ha afirmado.

Morata ha ofrecido este lunes una comida informativa junto a los vicepresidente de la institución Mª José Mainar y Alejandro Bermejo y su director gerente, Jorge Linares, en el Mediterráneo Culinary Center de València.

Morata ha explicado que el 28 y 29 de septiembre València acogerá el Eurochambres Congress 2026, que "normalmente se celebra en las capitales de país", y en el que intervendrán, además de los representantes camerales, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el exprimer ministro italiano autor del informe sobre el futuro del Mercado Único, Enrico Letta. Con este acto se pretende "poner Valencia en el punto de mira en el ámbito internacional", ha destacado.

Durante su intervención, ha puesto el foco en la falta de productividad y competitividad en España y la Comunitat Valenciana y la transformación que viven los procesos industriales, principalmente por la inteligencia artificial. Así, ha expuesto que, mientras países como Alemania sufren "problemas en el ámbito industrial" y Francia "abandona" algunos sectores, "en España estamos volviendo a trabajar en ello".

De hecho, ha destacado que la "automoción ha tomado España como punto de inversión". "Hemos visto cerrar fábricas en Reino Unido, en Francia o Alemania. Aquí hemos visto anuncios o apuestas de una empresa y es una notocia muy positiva porque mantiene nuestra industria", ha indicado Morata, quien también ha añadido: "No voy a hablar de si son chinos o europeos, es industria que ha apostado por estar aquí".

Morata ha subrayado que una de las principales ventajas de la Comunitat Valenciana es su posición geográfica y la proximidad a Tanger Med, que ha situado como clave para la competitividad a medio y largo plazo. Ha aportado por ver esta infraestructura "no como un tema de competición sino de colaboración" y ha subrayado la oportunidad de establecer "cadenas de suministro más cortas, más fiables y con costes similares casi a los de Asia".

"Estamos hablando de oportunidades reales de futuro", ha subrayado. Morata ha abogado por "generar riqueza" en países africanos como Túnez, Libia, Egipto o Marruecos. "Es imposible paras la migración. Si la gente tiene necesidad, vendrá. Lo que tenemos que hacer es generar riqueza en los países cercanos" y a la vez pedirles que adapten sus normas y economías a las necesidades europeas. "Los grandes mercados que crecen están en África, sobre todo subsahariana", ha indicado.

Morata ha advertido que "África dentro de mucho menos de 15 años va a tener el crecimiento demográfico más grande del mundo". "O estamos nosotros o estarán otros, y nosotros somos los vecinos naturales", ha apuntado. Desde el suministro de energía de Argelia a las necesidades habitacionales y el crecimiento de la construcción en Egipto, "estamos viendo mercados no tan maduros como aquí con potencial de crecimiento" y son "mercados más sencillos de entrar" que los europeos, ha indicado.

En este sentido, ha apostado por aprovechar la conectividad de Valenciaport con el foco en la evolución de Tanger Med, que el año pasado ya movió 11 millones de TEU y prevé seguir ampliando su capacidad.

SUBIR LA RENTA Y CONTROLAR EL ABSENTISMO

Morata ha afirmado que cuando Cámara Valencia se plantea "qué queremos ser en 15 años", la respuesta es "tener gente con mayor renta disponible", y ha defendido que esto "se hace con empresas con mayor valor añadido, mayor competitividad y productividad y trabajando a 20 años vista".

A preguntas de los medios, el representante cameral también se ha referido a las dificultades de las empresas para encontrar mano de obra cualificada. Morata ha señalado que él no está de acuerdo en que "la gente joven no quiera trabajar", sino que cree que ha "cambiar la percepción" y, por tanto, "los empresarios tienen que darle una vuelta a la flexibilidad y a una serie de temas que hasta ahora no eran prioritarios".

"Sí o sí hay que subir la renta disponible. Tenemos que estar dispuestos a pagar más sí o sí", pero también hay que "controlar todos los costes de una empresa y eso viene dado por el control del absentismo, y por hoy no se controla y no hay visos de que se controle", ha apuntado. En esa línea, Morata considera "una parte fundamental de esa subida salarial viene dada por la productividad y el control del absentismo".

Otra de las claves para la competitividad valenciana, según Morata, es contar con más empresas que exporten de forma regular y en las que, como mínimo, el 30 % de la facturación proceda de mercados exteriores. Morata ha pedido "políticas públicas al Gobierno valenciano y al de España" para apoyar a aquellas empresas que quieran internacionalizarse y, por ejemplo, crear un departamento para ello.

ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA E INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, el responsable de Cámara ha señalado que en Valencia "el gran hito que vemos de aquí a 15 años es el área metropolitana" y contar con un "espacio industrial, para vivir, para la cultura", que atiende de forma conjunta a las necesidades de movilidad y vivienda y que posibilite la atracción de inversiones. "No debemos permitir aflojar en esa línea, es el hito histórico que va permitir cambiar Valencia", ha destacado.

Sobre si cree que las administraciones se están sentando para crear un espacio desde donde se pueda planificar el área metropolitana, Morata ha indicado que hay "diferentes grupos de diferentes disciplinas" y que él si cree que "se está trabajando bien", aunque la gobernanza política es compleja porque "nadie quiere ceder soberanía".

Morata también se ha pronunciado sobre las infraetructuras que necesita la provincia. Preguntado por si Cámara ha pedido una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar el estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunt sometido a información pública, el presidente de Cámara ha comentado: "A Óscar Puente le tenemos que pedir uan reunión de ocho o diez horas".

Así, ha reclamado al Ministerio el soterramiento "hasta el final" del túnel de Serreria; una solución para el acceso norte al puerto de Valencia, en el que Morata ha apostado por una "lanzadera de tren que vaya a los nodos logísticos" como Sagunt y, como más importante, la ejecución del túnel pasante. "Puente debería hacer una reflexión sobre esstos temas" que, ha defendido, no son "inversiones territorializadas" sino "nacionales" porque el de Valencia es "el puerto de España".

Interpelado por la ampliación del aeropuerto de Valencia, Morata ha valorado que "al menos se ha conseguido algo" tras comprometerse Aena a invertir 400 millones en ampliar la terminal. El presidente de Cámara ha indicado que no tiene datos suficientes para saber si el proyecto del operador es suficiente, pero ha subrayado que el crecimiento de pasajeros hace necesario una mayor terminal de aparcamiento. "A priori estoy contento", ha afirmado.

RELACIÓN CON CÁMARA DE ALICANTE

A preguntas de los medios sobre la relación con el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, Morata ha asegurado que es "muy buena" y que la institución "no tiene ningún problema", al tiempo que ha pedido "no demonizar" los bonos comercio que están ayudando al comercio local en muchos ayuntamientos.