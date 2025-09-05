Morata (Cámara) advierte de que la confrontación política "no es buena para el mundo económico"

Encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Valencia en l'Albufera de València, al que ha asistido el president de la Generalitat, Carlos Mazón. - GVA

Mazón ensalza la colaboración público-privada para la recuperación postdana y reclama al Gobierno infraestructuras estratégicas

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha advertido de que la confrontación política, que a su juicio es "tremenda" en España, "no es buena para el mundo económico" y ha lamentado que también existe una "incertidumbre global tremenda".

Así se ha expresado este viernes Morata en declaraciones a los medios de comunicación, antes del encuentro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Valencia en l'Albufera de València, al que ha asistido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, así como más de medio centenar de empresas de la Comunitat, representantes de entidades financieras y las cámaras de comercio valencianas.

Morata ha alertado que hay una "incertidumbre global tremenda" y ha mencionado que se están produciendo "mensajes muy complicados a nivel político por parte de los líderes globales, por parte de los líderes europeos". Igualmente, a nivel nacional considera que hay "una confrontación política también tremenda, algo que no es bueno para el mundo económico".

En este contexto, le ha pedido al gobierno de la Generalitat que apueste por la colaboración público-privada, en un momento en el que el endeudamiento está "en máximos" en España y en la Comunitat, y con la presencia del debate sobre la infrafinanciación.

"Solamente hay una posibilidad, que es público-privado. Tenemos que mejorar los servicios a través de las empresas", ha sostenido, al tiempo que se ha referido a la educación, sanidad, servicios sociales o infraestructuras. De esta forma, ha pedido a la Generalitat que "confíe en las empresas para llevar a cabo aquello que los ciudadanos necesitan, que es una mejora en la calidad de sus servicios".

Además, ha subrayado que existen "problemas de absentismo" y ha abogado por establecer una colaboración con la Generalitat para intentar "frenar esa lacra". "Es una lacra que no se ve pero que todos los días nos mina. Nos mina la competencia", ha lamentado.

Por otra parte, Morata ha puesto en valor los datos económicos, ya que "todos están yendo muy bien", y ha resaltado las "positivas" cifras de empleo, exportación o consumo. Además, ha hecho hincapié en el trabajo y la resiliencia de las empresas, que a su juicio ha sido "clave" para la recuperación tras la dana del 29 de octubre y ha tenido unas palabras de recuerdo hacia el empresario Miguel Burdeos --fallecido en las inundaciones-- como miembro del Pleno y en representación de todas las empresas afectadas.

También ha agradecido el "esfuerzo" de la Generalitat para "el reinicio, la reindustrialización, la reconstrucción de todos los espacios, de todas las empresas, de todas las familias" afectadas por la dana.

MAZÓN DESTACA EL "GRAN EJEMPLO" DE LAS EMPRESAS

Por su parte, Mazón ha ensalzado el "gran ejemplo" que han dado las empresas valencianas durante la reconstrucción y ha valorado el "esfuerzo, dedicación, profesionalidad, rapidez y eficacia" con la que han colaborado y que han permitido que las cifras de reconstrucción sean, a su juicio, "magníficas".

En este sentido, ha afirmado que el Consell "confía en la colaboración público-privada para la gestión de nuestros servicios, para una gestión más ágil, rápida y eficaz, y más en el momento de recuperación en el que estamos".

"La Comunitat Valenciana está en un momento de recuperación muy importante. Con el ejemplo que han dado cientos de empresas en la Comunitat, que se han volcado en la recuperación, nos hacen ser moderadamente optimistas desde el punto de vista de las capacidades que tenemos, de las que estamos demostrando, para poder salir de esta situación lo antes posible", ha enfatizado.

Además, ha destacado que las medidas de simplificación administrativa trabajadas con las Cámaras de Comercio han ayudado "a adelantar las ayudas, a poderlas tramitar sin papeleo" y ha mencionado el paquete de ayudas de 350 millones de euros, "con papeleo cero para los afectados, entre ellos autónomos".

"ALIVIO FISCAL QUE SE MERECEN"

En la misma línea, ha admitido que no todas las empresas valencianas han superado la dana, pero ha prometido que "mientras haya un comercio u hostelería que todavía esté planteándose poder volver a abrir la persiana, vamos a seguir con nuestro apoyo", al tiempo que ha agregado que lo harán "también con el alivio fiscal que se merecen, por mucho que lo critiquen otros, porque con infierno fiscal es imposible poder tener un ritmo de recuperación".

"Estamos a su lado, porque a los autónomos se les está abandonando por parte del Gobierno de España, creo que hay suficientes muestras de ello. Y nosotros estamos redoblando nuestras ayudas para los autónomos, que son fundamentalmente los que ahora mismo más necesitan nuestro apoyo", ha sostenido.

Además, Mazón ha criticado que haya afectados "esperando todavía la contestación del Consorcio de Seguros" o que se ven "abocados a créditos con intereses del Gobierno". "Por eso, cuando se va a pedir un crédito, todos están buscando los de la Generalitat Valenciana, porque vienen sin cuotas, porque vienen sin peajes y porque vienen sin intereses", ha defendido.

CORREDOR MEDITERRÁNEO Y AEROPUERTOS

Por otro lado, Mazón ha destacado el "comportamiento positivo" de "la mayoría" de indicadores económicos de la Comunitat. En concreto, ha señalado que la autonomía mantiene una "tendencia sostenida" de creación de puestos de trabajo con 2.426.754 personas empleadas actualmente, ha "batido récord" de personas afiliadas a la Seguridad Social con 2.202.409 personas y la cifra de autónomos "se acerca a su máximo histórico" con 383.540.

Además, el jefe del Consell ha puesto de relieve que la Comunitat es, junto con Andalucía, "las autonomías que están tirando del carro de la creación de empleo en España"; así como el "verano de récord" en términos turísticos.

Respecto a esto último, ha reclamado la ampliación del Aeropuerto de Manises, que "está en un 120% de capacidad", y la segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche-Miguel Hernández, así como la "aceleración" de las obras del Corredor Mediterráneo. A su juicio, son "tres asignaturas pendientes del Gobierno con la Comunitat Valenciana y que son más importantes que nunca para acelerar el proceso de reconstrucción en el que estamos inmersos".

Al encuentro de empresarios también han asistido también la consellera de Hacienda, Ruth Merino; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Igualmente, han acudido el presidente de AVE, Vicente Boluda; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao; además de los integrantes del Comité Ejecutivo de Cámara Valencia Vicente Folgado, María José Mainar, Juan Cámara, Francisco Corell, Olga García, Vicente Lafuente y Yasmina Santos.