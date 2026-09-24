Morata (Cámara) subraya que no hay "evidencia" de que se produzcan desabastecimientos de combustible a corto plazo

Archivo - El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha señalado que "en estos momentos" no hay "ninguna evidencia de que vaya a haber un desabastecimiento directo a corto plazo" de combustible en la Comunitat Valenciana, si bien ha apuntado que "la inflación se va a mantener alta debido a los precios de los carburantes" .

Así lo ha señalado, durante la presentación del Eurochambres Congress 2026, preguntado por si existe preocupación ante los problemas de abastecimiento de carburantes que se están registrando en Francia.

Morata ha señalado que el suministro de energía, "más que nos preocupa, nos ocupa", y ha subrayado que "hasta ahora no se ha producido nada" como lo que se está viviendo en el país vecino, aunque sí se está produciendo "un encarecimiento del precio por debajo del encarecimiento de otros países".

El presidente de Cámara Valencia ha indicado que se están dando "mayores costes sobre todo para la logística y aquellas empresas que pueden ser intensivas en la utilización de combustibles", antes de apuntar que "el Gobierno está tomando medidas". "Vamos a ver cómo evoluciona, porque evoluciona todo muy rápido", ha pedido.

El responsable cameral ha apuntado que "la inflación se va a mantener alta debido a los precios de los carburantes" pero que espera que se quede en los entornos actuales del 3 y el 3,5 %.

"Cuando sucede un conflicto como el tenemos ahora, todo se va a resentir", ha advertido, y la inflación "se va a mantener alta durante estos próximos meses". "Aunque aquí no tenemos los problemas de energía que hay en otros países, sí que los precios de la energía sube" y "va a seguir subiendo".

Morata espera que "en un plazo relativamente medio volvamos a la situación anterior" y ha señalado que "no se puede enquistar la situación Oriente Medio". "No es bueno para nadie, ni para China ni para EE UU. Esto es un punto fundamental de nuestras exportaciones", ha añadido.

Así, ha detallado que "el cierre del estrecho de Ormuz y también del canal de Suez sobre todo está afectando Asia y que las refinerías están trabajando "todas a tope". Lo que se está produciendo, ha explicado, es "una acumulación por parte de las empresas" que produce "un desabastecimiento teórico inicial" si todo el mundo llena sus depósitos por si se dan problemas. "Eso suele pasar cuando se anuncia una posible crisis, el llenar tus almacenes para evitar una posible consecuencia".

Morata ha indicado que "se necesita solucionar el problema ya de Arabia Saudí" porque "teníamos 7 millones de barriles diarios a través del oleoducto que ya no tenemos". Ha apuntado que "se necesitan mayores inversiones en otras zonas productoras de petróleo para incrementar, sobre todo en estos momentos, el refino".