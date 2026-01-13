Mos Maiorum ofrece en el TEM una "liturgia escénica" sobre la crisis energética y el mundo rural con 'Solar'

Archivo - Solar, de Mos Maiorum - TEM - Archivo

El Teatre El Musical (TEM) de València presenta 'Solar', de la compañía Mos Maiorum, una pieza escénica que propone "una reflexión poética y política sobre la crisis energética contemporánea y el impacto del modelo de negocio de las grandes centrales fotovoltaicas en las zonas rurales".

Con Solar, la sala del Cabanyal-Canyamelar refuerza su compromiso con una programación que interpela a la realidad social y política desde la creación contemporánea, dando espacio a propuestas que cuestionan los relatos dominantes y abren nuevas preguntas sobre el modelo de desarrollo.

La función aborda el conflicto generado por la implantación masiva de placas solares en campos de cultivo de territorios rurales deprimidos, una práctica que, bajo el discurso de la sostenibilidad, provoca la pérdida de identidad del mundo rural y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

La pieza cuestiona quién decide sobre el territorio, qué se sacrifica en nombre del progreso y a qué precio se construye la transición energética. Un "acto litúrgico contemporáneo sobre la transición energética", apuntan desde la sala.

La representación 'Solar' es un espectáculo-ritual inmersivo de 1 hora y 10 minutos, oficiado por tres intérpretes/músicos, que reflexiona sobre la transición energética y el modelo de negocio de la instalación de placas fotovoltaicas en campos de cultivo de zonas rurales deprimidas. Un proceso que, bajo el discurso del progreso, provoca la pérdida de identidad del mundo rural y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

La pieza se construye como un acto litúrgico contemporáneo en el que colisionan dos mundos en conflicto: trigo y láser, voz y espejo, memoria y cables.

Mos Maiorum construye un lenguaje escénico que combina imagen, sonido y cuerpo para generar una experiencia sensorial y crítica, donde el espectador es invitado a mirar de frente un debate urgente que atraviesa el presente y el futuro de nuestros territorios.