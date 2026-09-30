La Mostra de València retrasa una semana su inicio para no solaparse con otros festivales: "Es una muy buena decisión"

Palau de La Música presenta el cartel de la 41 edición de La Mostra - MAO

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani dará comienzo una semana más tarde de lo habitual, del 3 al 15 de noviembre, para evitar coincidir con la programación del Palau de la Música y con otros festivales de cine que se celebran en otoño, como es el caso de la Seminci de Valladolid.

Así lo ha dado a conocer este miércoles, durante la rueda de prensa de presentación de la imagen gráfica de la nueva edición la directora del certamen, Sara Mansanet, quien ha defendido que esta es "una muy buena decisión en muchos sentidos". Al acto, desarrollado en el Palau de la Música, han asistido también el director del auditorio municipal, Vicent Llimerà, y la ilustradora Núria Tamarit.

La directora de la Mostra ha avanzado que el festival se desarrollará entre el 3 y el 15 de noviembre, de manera que dará comienzo una semana más tarde de su habitual fecha.

Entre los diferentes motivos por los que se ha tomado esta decisión, ha explicado que, debido a la coincidencia con el inicio de temporada del Palau de la Música, y con otros certámenes del circuito, se ha optado por ese cambio de fecha.

Sin embargo, ha afirmado que este retraso ha sido una "muy buena decisión" ya que evita que el certamen coincida con los festivales de otoño como es el caso de la Seminci de Valladolid, el Festival de Gijón o el Festival de Sevilla.

"Nos ha venido muy bien porque tenemos algunas películas que también van a pasar por Seminci y que van a estar después en la Mostra y que van a ser estrenos en la Comunitat Valenciana. Son películas muy potentes", ha destacado.

A LA ESPERA DE UNA PELÍCULA PALESTINA

En esta línea, ha puesto en relieve la "muy buena relación" y el contacto "bastante fluido" que existe entre los cuatro certámenes y ha indicado que la Mostra, además, tiene un acuerdo con el Festival de Gijón y de Sevilla para "compartir estrenos" en España.

La directora ha asegurado que este cambio de fechas "no" les ha hecho "perder" títulos que quisieran tener y ha subrayado que, de hecho, tienen "grandes estrenos que son españoles y también de la Comunitat Valenciana": "Ha sido una muy buena decisión en muchos aspectos", ha celebrado.

Además, ha destacado que, en esta nueva edición se cuenta con cerca de 90.000 euros en premios y la proyección de más de 100 títulos con los que el certamen "mantiene su mirada expansiva y su compromiso con la identidad mediterránea, reforzando su conexión con la ciudad y sus públicos".

Preguntada por los países que participarán en la Mostra con sus películas, la directora ha señalado que, aunque todavía no pueden adelantar mucho sobre los títulos, en esta edición habrá títulos de "Argelia, Turquía, Túnez, Egipto, Italia, Francia, Portugal, España" y que se contará con miembros del jurado van a ser del Líbano y que van a participar.

Mansanet ha señalado que las producciones procedentes del Líbano son "bastante pocas" por la situación actual, "igual que pasa con las palestinas o las de Gaza": "Estamos a la espera de una última película de producción palestina, a ver si es posible que llegara a tiempo", ha sostenido.

"No dejamos de tener presente a un entorno mediterráneo que, lamentablemente, desde España hasta Turquía, las realidades son muy diferentes, también la cultura. Nos toca vivir de cerca, a través del correo electrónico o de llamadas de teléfono, de realidades que desde aquí nos cuesta mucho asimilar y cuando hablas con los cineastas que están a otro lado del Mediterráneo, es muy complicado porque intentamos ayudar en lo que podemos", ha apuntado.

AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, Mansanet ha indicado que para esta 41 edición, la Mostra renueva su convenio con DAMA. La entidad gestora de derechos de autores audiovisual amplía su dotación económica y otorgará dos premios a la Mejor Dirección y Guion de las obras de producción valenciana que participen en las categorías de largometraje y cortometraje de 'Finestra'.

Igualmente, el foro de coproducción internacional València Film Afers se desarrollará de nuevo en Veles e Vents. En esta edición V, el foro de coproducción mediterránea cuenta de nuevo con el apoyo de À Punt y estrena la colaboración de Fundación SGAE, que apoya Meet the Composer, la nueva línea de València Film Afers dedicada al acompañamiento de profesionales de la composición musical para el audiovisual.

En el marco de València Film Afers se desarrollará la VI edición de Adapta Literary Market, punto de encuentro entre la literatura y el audiovisual, que contecta autores y editoriales que poseen derechos de adaptación con productores, guionistas y otros profesionales que buscan historias para desarrollar nuevos proyectos audiovisuales.

MÁS CIUDAD, NUEVOS PÚBLICOS

Las galas de inauguración (3 de noviembre) y clausura (14 de noviembre) se celebrarán en el Palau de la Música. La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura, cines Babel y ABC Park vuelven a ser los puntos claves donde se desarrollarán las proyecciones oficiales y paralelas.

Además, el Palau de la Música albergará el XII Congreso de Música de Cine; la Mostreta vuelve para el público infantil, familias y escolares y también vuelven al certamen las actividades compartidas con València Music City.

La nueva imagen, obra de Núria Tamarit, presenta una gran variedad de colores "vivos e intensos", con elementos comunes y simbólicos de la cultura Mediterránea mediante una imagen que transmite "fuerza y movimiento".

Según ha indicado la autora, el elemento principal del cartel es "un mero, que es un pez común en todo el mar Mediterráneo, que suele estar en el fondo pero que, en un momento dado, surge con fuerza del mar". Además, la imagen cuenta con otros elementos comunes de la cultura Mediterránea como "el olivo" o "la poseidónea".