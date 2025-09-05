Un motorista resulta herido en un accidente con un coche en la A-7, en Quart de Poblet

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 20 años ha resultado herido en un accidente con un coche en la A-7, en el término municipal valenciano de Quart de Poblet, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se registró sobre las 18.30 horas de este jueves en la A-7, en Quart de Poblet.

Hasta la zona se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió al motorista de 20 años por politraumatismo. El herido fue trasladado al Hospital de Manises en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado.