Movilización en Alicante llama a "conquistar la dignidad arrebatada por especulación" tras el desahucio de Maricarmen

Imagen de la concentración - SINDICAT DE VIVENDA CAROLINES

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una movilización en Alicante ha llamado a "conquistar" los "derechos de nuevo y la dignidad" que "ha arrebatado la especulación inmobiliaria", al tiempo que ha censurado al PSOE, "el partido de los rentistas", y al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, al que han acusado de "dilapidar los recursos públicos entre sus amigos y altos cargos del Ayuntamiento", en alusión a la polémica generada tras las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Sindicat de Vivenda Carolines, Carlos Pastor, a Europa Press. La concentración de este jueves se enmarca dentro de las convocadas en diferentes ciudades de España tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, en Madrid, de la vivienda en la que reside desde hace 70 años.

El portavoz sindical ha subrayado que el "problema" de la vivienda "realmente ya se ha posicionado como una prioridad para los ciudadanos", a la vez que ha comentado que "lo que se vivió ayer" en Madrid "es lo que vemos los sindicatos cada vez que acudimos a un desahucio": "Por fin se ha podido hacer eco y, por tanto, la población ha asistido en directo a cuál es el horror que viven las personas que son desahuciadas".

En este sentido, ha explicado que el episodio de este miércoles sirve para denunciar "las políticas de un PSOE, que es el partido de los especuladores", y ha criticado que el Partido Socialista se abstuviera hace dos semanas en la votación de la ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas.

Pastor también ha cargado contra el primer edil de Alicante, a quien ha acusado "dilapidar los recursos públicos entre sus amigos y altos cargos del Ayuntamiento". Y ha subrayado que en Alicante "se producen cuatro desahucios diarios". "Hay cuatro Maricarmen's diarias", ha dicho, para criticar censurar también "la violencia policial y la violencia del Estado" que "sufren" las personas que son desahuciadas "por el simple hecho de no poder pagar un alquiler que ha aumentado a un precio inabarcable para las familias en comparación con los salarios".

ES "SANGRANTE"

Con todo, ha esgrimido que los sindicatos "siempre vamos a estar de parte de las familias, protegiendo a las familias ante un gobierno de la ciudad como es el de Barcala que se ha dedicado a dilapidar los recursos públicos entre sus amigos y altos cargos del ayuntamiento como pudimos comprobar en Les Naus".

Y ha calificado de "sangrante" que, "cada día, cuatro familias se quedan en la calle" mientras "hay un gobierno que se dedica a repartir vivienda pública de lujo entre los altos cargos del ayuntamiento". "Si ellos no nos protegen no tenemos más remedio que organizarnos para conquistar nuestros derechos de nuevo y conquistar la dignidad que se nos ha arrebatado con la especulación inmobiliaria. Alicante no será un parque de atracciones", ha concluido.