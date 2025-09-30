Muere un anciano de 87 años mientras se bañaba en la playa de Les Albaranes de Dénia (Alicante)

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un anciano de 87 años ha muerto este lunes mientras se estaba bañando en la playa de Les Albaranes de Dénia (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 14.30 horas fue avisada de que el hombre había sido sacado del agua y que estaba inconsciente. Por ello, movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.
El equipo médico del SAMU realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al varón, pero no hubo respuesta y acabó confirmando su fallecimiento. Además, una mujer de 87 años fue trasladada por crisis de ansiedad en una ambulancia convencional a un centro de salud del municipio.