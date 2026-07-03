Muere un anciano con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d'en Sarrià

Incendio en una vivienda de Callosa d'en Sarrià - CPBA

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años con movilidad reducida ha muerto este viernes en el incendio, ya extinguido, de una vivienda de un bloque de pisos de la calle San Isidro del municipio de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPBA).

En concreto, el CPBA ha recibido el aviso del suceso a las 10.17 horas y el fuego se ha registrado solo en el domicilio, de la segunda planta, pero el edificio entero se ha visto afectado por humo. Las llamas han sido visibles desde la vía pública.

Desde este cuerpo de seguridad han explicado que, a su llegada al lugar de los hechos, los bomberos han hallado sin vida al anciano dentro del inmueble. Tras confirmarse que el resto de los residentes habían abandonado el edificio, las tareas se han focalizado en la extinción del fuego. Una vez sofocadas las llamas, los efectivos han realizado labores de ventilación mecánica para despejar el humo y los gases acumulados en la estructura.

Por su parte, el CICU, que ha confirmado el fallecimiento del anciano en el suceso, también ha detallado que una mujer de 73 años ha sido trasladada al centro de salud de Callosa d'en Sarrià por una crisis de ansiedad.

Tras estos hechos, el alcalde de la localidad, Andrés Molina, ha lamentado las consecuencias del "trágico incendio" y ha trasladado condolencias en nombre de la corporación municipal y del vecindario a la familia del fallecido, a la que ha ofrecido "todo el apoyo" del Ayuntamiento. En declaraciones distribuidas por el consistorio, el primer edil ha agradecido la actuación de las fuerzas de seguridad.