Muere un conductor de 88 años tras sentirse indispuesto y colisionar contra una fachada en el centro de València

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 88 años ha fallecido este martes tras sentirse indispuesto, perder el conocimiento y el control del vehículo y colisionar contra una fachada de un edificio en la calle Venerables de València, en pleno centro, según han informado fuentes municipales. En el coche se encontraba la mujer de la víctima, de 81 años, que ha sufrido contusiones.

Según fuentes municipales, en ese momento no pasaban peatones por el lugar del accidente y no se han visto implicados más vehículos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del fallecimiento.

Sobre las 11.00 horas, se ha alertado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la colisión de un coche contra una pared en el entorno de la calle Palau y Venerables. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria, según el CICU.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre pero no ha habido respuesta y únicamente han podido confirmar su fallecimiento. Los sanitarios también han asistido a una mujer, de 81 años, por contusiones y ha sido trasladada al Hospital General en la ambulancia SVB.