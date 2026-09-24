Muere Echo, una de las delfinas rescatadas de Canadá, tras un rápido deterioro de su estado de salud

Los animales rescatados de Canadá continúan su adaptación en el Oceanogràfic - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Oceanogràfic de València ha informado este jueves de la muerte de Echo, una de las delfinas rescatadas del parque cerrado Marineland de Canadá y que llegaron al acuario valenciano este verano. Esta hembra de delfín sufría "graves problemas de visión" y otros antecedentes clínicos que requerían una atención y un seguimiento "individualizados".

En las últimas horas, Echo comenzó a presentar dificultades para tragar y problemas respiratorios, por lo que fue trasladada a la piscina médica. Su estado de salud se deterioró "rápidamente" a lo largo del miércoles y, pese a la atención de los equipos de cuidadores y veterinarios del Oceanogràfic, murió durante la pasada noche.

El equipo técnico del Oceanogràfic realizará una necropsia junto con los veterinarios especialistas en patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera para tratar de determinar las causas de su muerte.

Los otros cuatro animales rescatados de Canadá evolucionan favorablemente y continúan bajo el seguimiento de los profesionales del Oceanogràfic, según ha informado el acuario en un comunicado.

La pérdida de Echo supone un momento "especialmente difícil" para el equipo del Oceanogràfic, que desde su llegada se había "volcado" en su atención y cuidado debido a sus necesidades particulares, señala el acuario.

Tanto los delfines como la beluga Cleopatra rescatados de Marineland Canadá el pasado mes de agosto están en proceso de adaptación en el Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde la evolución y las necesidades de cada uno de ellos se evalúa de forma individualizada desde su llegada al centro.

En el caso de Cleopatra, la adaptación está siendo favorable. Jelly Bean, la otra beluga que llegó a València en la misma operación de rescate y que murió recientemente, los veterinarios del Oceanogràfic y los especialistas en patología de la Universidad CEU Cardenal Herrera continúan trabajando para determinar los factores que pudieron contribuir a su muerte. Actualmente se estudian distintas hipótesis, aunque todavía son necesarios análisis adicionales para evaluarlas, según informó este miércoles el Oceanogràfic.

En cuanto a los cuatro delfines rescatados, el acuario señalaba ayer que tres de ellos estaban evolucionando favorablemente pero los veterinarios estaban intensificado el seguimiento de Echo, que finalmente ha fallecido.