Muere un hombre de 70 años tras golpearse la cabeza en la playa El Trampolí de Dénia

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Dénia (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE DÉNIA - Archivo

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido este sábado tras golpearse la cabeza en la playa El Trampolí de Dénia (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 12.40 horas de este sábado el CICU ha recibido el aviso y ha movilizado una unidad SAMU para atender a un hombre de 70 años que había entrado en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un golpe en la cabeza.

Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación, pero finalmente el hombre ha fallecido en el lugar del accidente. También se había movilizado un helicóptero medicalizado, que finalmente no ha llegado a aterrizar.