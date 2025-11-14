Muere un hombre al caer una palmera sobre su vehículo en la CV-905 en Torrevieja (Alicante)

Muere un hombre al caer una palmera sobre su vehículo en la CV-905 en Torrevieja - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes al caer una palmera sobre el vehículo que conducía en la carretera CV-905 en Torrevieja, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los hechos han ocurrido este viernes en la CV-905, frente a un centro comercial en Torrevieja, y los bomberos han recibido el aviso sobre las 17.07 horas.

Una palmera afectada por el picudo ha caído sobre un vehículo en el lado del conductor, quien ha fallecido tras el impacto. Los bomberos han apuntado que es posible que el viento haya precipitado la caída de la planta.

En la intervención de bomberos han participado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón salvamentos varios con sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja.