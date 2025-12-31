Muere un joven de 22 años en un choque entre una moto y un coche en Valencia

Archivo - SVB en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 22 años ha fallecido este miércoles en una accidente entre una moto y un coche en la CV-315 en el desvío hacia Carpesa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Comunidad Valenciana.
Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad SVB. Los servicios médicos han asistido al joven realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada pero no ha habido respuesta y se ha confirmado el fallecimiento.
También se ha atendido a un menos de doce años por politraumatismo que ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valencia. El resto de heridos han sido dados de alta in situ.