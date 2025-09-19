Muere un motorista de 60 años en un accidente con un camión en la CV-678 en Pego (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha fallecido este jueves en un accidente en el que se han visto implicados la moto que conducía y un camión en la CV-678 a su paso por Pego (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)

El siniestro se produjo sobre las 17.30 horas y, tras tener conocimiento de lo ocurrido, el CICU movilizó una unidad del Soporte Vital Básico (SVB), así como un equipo médico de atención primaria y un helicóptero medicalizado.

Cuando la ambulancia de SVB llegó al lugar de los hechos, los profesionales sanitarios confirmaron que el motorista, un varón de 60 años, había fallecido, por lo que el helicóptero medicalizado fue desactivado.