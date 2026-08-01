Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 13 años ha fallecido en un accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7, en Benicàssim (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios sanitarios han recibido un aviso sobre las 12.15 horas que les alertaba del accidente en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, dirección Tarragona.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería, han indicado las mismas fuentes.

En la autocaravana viajaban cuatro personas. En el camión, un hombre que ha resultado ileso y no ha necesitado asistencia.

En la autocaravana viajaban una mujer de 48 años y una menor de 15 años, que han sido trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. Y otra menor, de 13 años, que ha fallecido.