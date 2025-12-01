Muere una niña en un centro deportivo de Vila-real

Imagen de archivo del Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real - AYTO/ARCHIVO

CASTELLÓ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una menor de edad ha fallecido este lunes por la tarde en las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva de la localidad castellonense de Vila-real.

Según informa el Ayuntamiento, a pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, no ha sido posible salvarle la vida.

Desde el consistorio, en representación de toda la ciudadanía, expresan su más sincero pésame a la familia, amistades y entorno cercano de la menor, así como al Club Tritons al que pertenecía en un momento tan doloroso. Solicitan igualmente "máximo respeto y sensibilidad".

"Queremos recordar a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron", manifiestan los padres de la menor, integrante del Club Tritons y estudiante del instituto Miralcamp de Vila-real, a través de un comunicado difundido por el Ayuntamiento.

Vila-real pone a disposición de la familia los recursos y servicios municipales que puedan necesitar para el acompañamiento y apoyo. Por respeto a la familia y en coordinación con ella, el consistorio declarará un día de luto oficial en la ciudad, durante el que quedarán suspendidas las actividades lúdicas organizadas por la administración municipal y las banderas ondearán a media asta como muestra de luto y respeto.