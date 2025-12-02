Muere un operario de 48 años en la A7 en Alginet tras ser arrollado por un camión que se ha dado a la fuga

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un operario de 48 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras haber sido atropellado por un camión que se ha dado a la fuga en la A7 a la altura de Alginet (Valencia), según han informado la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT).

El aviso ha llegado a las 4.30 horas y, hasta el lugar, se ha desplazado una unidad del SAMU. La víctima, que trabajaba en una empresa de señalización, tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El conductor del camión, según han indicado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, se ha dado a la fuga, por lo que se ha abierto una investigación para localizarlo y esclarecer los hechos.