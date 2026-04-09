La muestra de fotografías rescatadas de la dana llega a Alaquàs con imágenes halladas en el Barranco del Poyo

La muestra ‘ANDANA. Lugar de memorias’ - GVA

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de València (UV) llevan al Castell-Palau d'Alaquàs la muestra 'ANDANA. Lugar de memorias', que recopila fotografías familiares salvadas de la dana. En esta parada, la selección incluye como novedad algunas imágenes no identificadas que fueron halladas en el Barranco del Poyo.

Este enclave de Alaquàs alberga uno de los laboratorios de recuperación de imágenes que están activos y exhibirá la muestra hasta el próximo 16 de mayo.

La exposición 'ANDANA. Lugares de memorias' está itinerando por las poblaciones afectadas durante la riada de octubre de 2024 y ha sido presentada este jueves por el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda; acompañado por el alcalde de Alaquàs, Antonio Saura Martín y las comisarias de la muestra, Beatriz Santamarina, Teresa Vicente, Alejandra Nieto y Eva Bravo.

Bugeda ha destacado la implicación del Consorci de Museus tanto en la recuperación del sector del arte afectado "del que no nos olvidamos en este 2026 como en la preservación de la memoria de las víctimas. En este sentido, desde el CMCV este año tenemos en marcha tres exposiciones itinerantes sobre la dana y una gran muestra en el CCCC con obra de artistas afectados".

Asimismo, ha agradecido la iniciativa de las universidades valencianas "que actualmente siguen trabajando en recuperar y devolver el patrimonio más sentimental que son las fotos familiares y el recuerdo de los que nos precedieron".

La exposición, producida por el CMCV en colaboración con la Universitat de València, plantea tres recorridos que acercan al visitante a los testimonios de agradecimiento de cientos de personas; las aportaciones de los fotógrafos Pablo Santamarina y Juan Peiró, al patrimonio gráfico recuperado y a las voces de los jóvenes del IES Berenguer Dalmau de Catarroja.

Según las comisarias, "hoy en día todavía se siguen recibiendo fotografías de familias que llegan con álbumes dañados para recuperar". "Se han alcanzado los dos millones y medio de fotografías que continúan restaurándose" y han añadido que "con las ayudas recibidas se mantienen los laboratorios, pero continuamos pidiendo la colaboración de voluntarios para devolver cuanto antes las fotografías a las familias".

Del mismo modo el alcalde de Alaquàs, Antonio Saura, ha recordado que el Castell-Palau d'Alaquàs es "un espacio público abierto a las instituciones valencianas y la ciudadanía desde 2003 y proyectos como éste demuestran que el esfuerzo en recuperarlo valió la pena".

Asimismo, ha agradecido "el compromiso del Consorci de Museus y de la UV en este proyecto para exhibirse en Alaquàs en uno de los espacios que, precisamente, resultaron afectados por la dana".

Entre las novedades de esta muestra, se incluyen algunas fotografías de familias no identificadas y que se hallaron en el barranco del Poyo. En las semanas posteriores a la inundación, durante la fase inicial de recuperación de las fotografías comenzaron a llegar álbumes y fotografías extraviadas que habían sido arrastrados por la fuerza del agua y el barro y separados de sus propietarios y que fueron depositados en el laboratorio por los voluntarios. Desde Alaquàs se hace ahora un llamamiento para que esas familias puedan reencontrarse con sus recuerdos.

La muestra, que se presentó en el Centre del Carme en 2025, ha visitado ya la población de Algemesí y continúa su recorrido por l'Horta Sud.