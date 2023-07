Una muestra sobre la historia del cómic resalta en València su "doble cara" como "reflejo de la realidad y los sueños"

'Cómic. Sueños e historia' repasa en CaixaForum la evolución de esta forma de expresión y la importancia que ha ido adquiriendo con el tiempo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una muestra sobre la historia del cómic occidental que desde este viernes acoge CaixaForum València resalta la "doble cara" de esta disciplina "como medio de expresión y reflejo de la realidad" y como herramienta para generar "magia, ilusiones, realidades paralelas y ficciones posibles o imposibles".

La exposición presenta, a través de copias y originales y a lo largo de un recorrido que abarca más de un siglo, los mejores cómics de la historia del género en Europa y América y obras maestras de destacados autores con las que busca atraer tanto "el lector erudito como al neófito".

Así lo han indicado este jueves en la presentación de esta iniciativa, titulada 'Cómic. Sueños e historia', el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás, y la directora del área de Exposiciones y Colección de la Fundación la Caixa, Isabel Salgado, que ha asegurado que se ofrece una recopilación de "piezas bien escogidas".

En este acto ha participado también el galerista, coleccionista y comisario de la exhibición, Bernard Mahé, propietario de "muchas" de las piezas expuestas. Este experto ha comentado que 'Cómic. Sueños e historia' podría haber comenzado su recorrido con las pinturas rupestres, como forma de expresión secuencial, pero ha detallado que finalmente se decidió que arrancara a finales del siglo XIX con obra de Richard Felton Outcault.

De este modo, se inicia el recorrido con una reproducción de la serie 'The Yellow Kid', de 1896 y considerado el primer cómic moderno, para acabar en la actualidad con el cómic en línea Joselito, de Marta Altieri y una propuesta que "juega con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, como el concepto de 'scroll' infinito". En total se ofrecen 154 obras.

Entre las piezas de las que se pueden disfrutar están 'Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; 'Terry y los piratas, de Milton Caniff; 'Tintñin, de Hergé; 'Flash Gordon, de Alex Raymond; 'The Spirit, de Will Eisner; 'Corto Maltés', de Hugo Pratt, o 'Malfalda', de Quino, así como obras de Moebius. Hay originales que por primera vez se pueden ver en España con motivo de esta exhibición.

La exposición deja además constancia de la importancia que desde su origen y hasta la actualidad ha ido cosechando este medio de expresión, con "alcance comunicativo" y destacada repercusión hoy en día pero sin valor cultural y artístico reconocido en sus inicios. De este modo, refleja cómo "de forma paulatina se ha consolidado como una forma de expresión que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo y ha entrado en salas de exposiciones y en el ámbito académico".

Mahé ha expuesto, como ejemplo de esa evaluación, que en los comienzos y hasta determinada época los originales de los cómic no tenían importancia porque el objetivo de sus autores era publicar y difundir sus creaciones sin tener en cuenta el valor artístico y de creación que podían tener como se ha reconocido con el paso del tiempo.

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como con reproducciones digitales. En esta iniciativa se ha contado, como ha destacado Isabel Salgado, con la colaboración de conocidos autores españoles actuales que han creado obras expresamente para la exposición. Este es el caso de Paco Roca, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con un diorama en el que aparecen algunos de sus grandes creadores, y de Ana Galvañ, responsable del cartel de la exhibición.

"EXPERIENCIA INMERSIVA"

La directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación la Caixa y Bernard Mahé han subrayado la "escenografía estupenda" en la que se enmarca 'Cómic. Sueños e historia' para hacer de ella "una experiencia inmersiva". Salgado ha afirmado que el montaje de la muestra, con "tantos elementos y viñetas", ha supuesto "un reto enorme y maravilloso".

"No nos imaginábamos una exposición solo con viñetas. Si que te atraparan pero también con algo que las acompañara y que explicara la muestra", ha indicado Isabel Salgado. "Era necesario acompañar, era necesario un escenario de imaginación también fuera de la viñeta para crear contexto", ha añadido.

La exhibición reproduce, a cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, "elementos icónicos como la cama de Little Nemo --"el primer gran clásico de la historia del cómic"-- y una reproducción a gran escala de 13, Rue del Percebe. Además, cuenta con dos estatuas en 3D de los principales protagonistas de Astérix junto a una ilustración de grandes dimensiones creada exprofeso para la exposición con los personajes de esta serie.

Salgado ha detallado que a la colección de Bernard Mahé, una de las más importantes de Europa, se unen otros préstamos de instituciones y de otros coleccionistas privados, así como de autores. 'Cómic. Sueños e historia', que podrá visitarse hasta el 29 de octubre próximo en València, se ha podido ver ya en CaixaForum Madrid, Barcelona y Sevilla.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para completar la muestra se ha colaborado con la Editorial Flammarion para publicar 'Anatomía del cómic', una obra a cargo de Damien MacDonald y una recopilación histórica que reúne una selección de obras maestras del cómic de Europa y América, ha resaltado la Fundación la Caixa.

Además, para acompañar a 'Cómic. Sueños e historia' en València se han organizado actividades complementarias como la conferencia inaugural que ofrecerá el asesor de la muestra Vicent Sanchis, dueño también de piezas que se exponen en ella; visitas comentadas; otras con carácter intergeneracional y otras escolares; un ciclo de conferencias; y el taller familiar 'Superhéroes y Villanos'.