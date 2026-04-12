Una muestra en el MHV recorre la fotografía de Guillermo Alarcón y los conceptos de materia, máquina y memoria

Imagen de la muestra - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de València (MHV) ofrece, hasta el próximo mes de junio, la exposición 'Guillermo Alarcón. Materia, máquina, memoria', un recorrido por la obra del fotógrafo valenciano (1957-2019) que ofrece una amplia selección de imágenes en blanco y negro del autor y plantea un "tránsito por ellas a partir de la tensión entre la mirada humana y la lógica de la máquina".

La exposición no sigue una narrativa lineal sino que se articula en un recorrido circular que se asienta sobre los tres ejes conceptuales del título, como son 'Materia: La huella del hacer', 'Máquina: orden y ritmo' y 'Memoria: El silencio del trabajo'. Todos estos conceptos dialogan entre sí e invitan a las personas que visiten la muestra a una "construcción activa del significado", según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

La propuesta expositiva, que ha sido comisariada por la especialista en arte Ana Gandía Casasnovas, refleja la transformación que plantea Alarcón de espacios industriales y estructuras metálicas en escenarios de "intensa carga visual y simbólica". Sus imágenes proponen una "aproximación poética" a la materia, el silencio y la geometría de lo productivo.

El primer ámbito, dedicado a la materia, titulado 'La huella del hacer', pone en valor los elementos físicos del entorno industrial como metal, piedra, polvo o humo. Las fotografías de Alarcón revelan la textura y densidad de estos materiales y los dota de una presencia "casi escultórica".

El segundo espacio, protagonizado por la máquina, y titulado 'Orden y ritmo' plantea el paralelismo entre el ojo del fotógrafo y el del ingeniero, con composiciones que destacan por líneas, ritmos y repeticiones que responden a la lógica del sistema industrial.

Finalmente, el apartado 'Memoria: El silencio del trabajo' reflexiona sobre el paso del tiempo y, en él, fábricas vacías y talleres en desuso se convierten en "lugares callados" donde la ausencia de actividad transforma el espacio en un archivo de "memoria latente". La imagen fotográfica "no solo preserva, sino que reactiva el recuerdo de estos territorios más allá de su función original".

"EL ARTE NO TIENE UTILIDAD PRÁCTICA"

Guillermo Alarcón entendía el arte como "un medio para interpretar el mundo y generar nuevas formas de comprensión", sin tener "utilidad práctica". La exposición propone una lectura contemporánea de un autor capaz de explorar el "límite entre lo visible y lo invisible" y reivindicativo del legado industrial como un "territorio vivo de pensamiento".

'Guillermo Alarcón. Materia, máquina, memoria' puede ser visitada hasta el próximo 28 de junio en el Museo de Historia de València, en horario de 10.00 a 19.00 horas, de martes a sábado; y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.