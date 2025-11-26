Una mujer sufre quemaduras y tres policías son atendidos en el incendio de una vivienda en Castelló

CASTELLÓ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida con quemaduras y tres policías han tenido que ser atendidos en un incendio declarado una vivienda en Castelló de la Plana, según ha informado la Policía Local.

Según la misma fuente, la vecina, moradora de la vivienda afectada, ha sufrido quemaduras y ha sido trasladado a un centro sanitario, mientras que los agentes --un policía local y dos policías nacionales-- han sido atendidos en el lugar del incendio, en la calle Manuel Bellido.

El incendio se ha producido sobre las 13.21 horas de este miércoles en el interior de la vivienda, un cuarto piso. Asimismo, las plantas superiores han sido desalojadas preventivamente por el humo. Posteriormente, los Bomberos Municipales han extinguido el incendio.