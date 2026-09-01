Mujeres fuertes, compromiso social, literatura y humor marcan el arranque de la XVI temporada de Sala Russafa

Imagen del espectáculo 'Cow on ice' - MARIA GARCIA TORRES

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sala Russafa celebra su particular 'Sweet Sexteen' tras el verano y arranca su XVI temporada como centro de producción, formación y exhibición de artes escénicas propuestas donde destacan el compromiso social, la literatura, el humor y las mujeres fuertes.

Del 17 al 20 de septiembre y como tradicional colaboración con Russafa Escènica - Festival de Tardor, acoge la tragicomedia 'Las que tiran del carro', coproducción de las valencianas Patio de Vecinas y Frescultura, según ha indicado la sala en un comunicado.

Un texto de Reyes Ruiz que rinde homenaje a las mujeres que, en los años 60 y 70, vertebraron, impulsaron y enarbolaron la lucha vecinal en barrios que habían nacido de manera espontánea en las afueras de las ciudades.

Tomando como inspiración situaciones reales y documentación histórica, humor, música en directo, comedia y memoria conviven en una pieza emocionante dirigida por la propia Ruiz, que interpretan María Minaya, Silvia Rico y María José Peris.

La segunda propuesta del festival acogida por Sala Russafa es el estreno absoluto de 'Ahlam, soñar con una vida', una producción de la Asociación Comité Español de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en colaboración con la formación balear Hermanas Picohueso.

El 24 septiembre podrá verse este espectáculo que lleva al escenario el cómic homónimo de Susana Martín y Cristina Bueno, publicado en 2021. Cuenta historias reales de mujeres y niñas palestinas refugiadas en el Líbano, heroínas anónimas que se convierten en el soporte de sus comunidades, incluso en la distancia.

INTENSIDAD EMOCIONAL Y COMPROMISO

Tras el paso de Russafa Escénica - Festival de Tardor, Sala Russafa presenta la programación especial 'Alcem el teló', con la que cada temporada hace "una declaración de intenciones sobre lo que podrá verse en el teatro el resto de la temporada".

Su primera propuesta es 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes', de la compañía madrileña A de Ardilla Producciones. Del 25 al 27 de septiembre regresa esta pieza que el pasado ejercicio tuvo un paso fugaz por el teatro de Ruzafa, agotando las localidades. Por ello que se les ha invitado a abrir la nueva temporada con esta versión escénica de la famosa novela homónima de Tatiana Tibuleac.

Miguel Alcantud firma y dirige esta adaptación interpretada por Juan Díaz. Un retrato de una compleja relación maternofilial llena de belleza y crudeza, que crece en intensidad emocional conforme avanza el espectáculo e invita al público a la catarsis.

La segunda propuesta del ciclo 'Alcem el teló' llegará del 2 al 4 de octubre de la mano de los aragoneses Teatro Che y Moche con la colaboración de la violinista ucraniana Tereza Polyvka.

Humor, ternura, absurdo y esperpento en 'Un día feliz', un divertido musical zíngaro sobre una familia de 'fantasmas' eslavos, que recorre sus vivencias desde principios del siglo XX hasta la actualidad, tirando de comedia y memoria contra la barbarie.

Haciendo una pausa en su cuarto año consecutivo en gira, 'El perfume del tiempo' estará del 15 de octubre al 1 de noviembre en Sala Russafa. Esta propuesta de Arden Producciones, galardonada como Mejor Espectáculo, Dirección y Actor en los Premis Arts Escèniques GVA 2023, entre otros reconocimientos, recala en el teatro donde fue creada y estrenada en febrero de 2022.

La trama traslada al público a la Argentina de 2010, donde la familia Kessler desconoce el giro que van a tomar los acontecimientos cuando entre en contacto con una de las 'Abuelas de Plaza de Mayo'.

Es la tercera entrega de la 'Tetralogía de la Memoria', proyecto escénico en el que Chema Cardeña ha investigado las consecuencias en las vidas de personas anónimas de los fascismos en diferentes épocas y localizaciones. Una serie compuesta por los espectáculos independientes 'Shakespeare en Berlín' (2016), 'La invasión de los bárbaros' (2020), 'El perfume del tiempo' (2022) y la reciente 'Epílogo' (2026).

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

El 3 y 4 de octubre, arranca la programación familiar de Sala Russafa con el estreno en la Comunitat Valenciana de 'Mambrú volvió de la guerra', una creación de los madrileños Factoría Teatro galardonada con el XXIII Premio SGAE de Teatro Infantil.

Cuenta la historia de una niña que encuentra un soldadito de porcelana enterrado en el terreno del nuevo parque infantil que han abierto en las afueras. El muñeco le cuenta que vivió en el pueblo hace muchos años, pero no recuerda cómo acabó allí ni cuál es su nombre. Con la ayuda de su familia, tratarán de que Mambrú encuentre su lugar.

El 10 octubre y con doble pase (a las 13 y 17h), podrá verse por primera vez en el teatro de Ruzafa un espectáculo en ruso. La formación Theater11bremen visita Valencia con el estreno en la Comunitat de 'Cow on ice' (Kopoba ha abgy), una propuesta para público a partir de 3 años que habla sobre el valor de soñar y ser uno mismo a través de la tierna historia de una vaca que sueña con ser patinadora artística.

El 17 y 18 de octubre, la formación balear Teatre de la Sargantana presenta 'Hannah dels tres països', una pieza cuyas 3 protagonistas comparten nombre, pero difieren en el país de origen. Desde Siria, Brasil y Rumanía, las tres se encuentran empezando una nueva vida en una gran ciudad.

La búsqueda de oportunidades, el exilio y otras motivaciones para el fenómeno migratorio se introducen con total naturalidad en una trama que recrea una realidad que no solo ocupa titulares, también se encuentra en las aulas, en los barrios y en las familias. Toques de clown, máscaras, teatro de objetos y otros recursos escénicos conviven en un estimulante cuento de viajes.

HUMOR GOLFO PARA LAS NOCHES DEL VIERNES

El ciclo de programación 'Las Golfas de Russafa' vuelve esta temporada en colaboración con Comedy Plan, productora y distribuidora que reúne a lo más gamberro de la 'stand up commedy' valenciana.

Dos viernes al mes, a las 22:30h, el público bajará la cena a golpe de carcajada con una selección de propuestas que arranca el 2 de octubre con 'Divina Comedia', de Patricia Sornosa. Un show en el que repasa los monólogos más gloriosos de sus 20 años sobre el escenario.

El 23 de octubre será el turno de Rafa Alarcón y Jesús Manzano con 'Dos solteros y un bebé', una desternillante propuesta que arranca cuando dos cuarentones divorciados, una mañana resacosa, se encuentran en la puerta de su casa un retoño con una nota. A partir de ahí, todo es impredecible.