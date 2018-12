Mujeres militares, policías y guardias civiles piden material adaptado y un protocolo unificado contra el acoso

Publicado 11/12/2018 14:45:35 CET

Aseguran que en la Guardia Civil "un 77% de los protocolos que se intentan abrir por acoso se archivan sin consecuencias"

La 'Plataforma mujeres y policías militares' --que integra a profesionales de estos dos cuerpos y de la Guardia Civil-- reclaman que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado presupuesten también pensando "para y en las mujeres" y ofrezcan material adaptado a su fisionomía, Además, instan a la creación de un protocolo unificado contra el acoso laboral y sexual, ya que los que existen son "obsoletos" o no se utilizan.

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa las representantes de los cuatro sindicatos y asociaciones que forman la plataforma: la secretaria nacional de la Mujer de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alicia Sánchez; la secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Teresa Franco; la secretaria de Organización de la Federación de Igualdad y Conciliación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Marisa Estévez; y la secretaria de la Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, Carmen López; que han estado acompañadas por la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo.

Según han explicado, la plataforma luchará contra los problemas que estas trabajadoras tienen "por ser mujeres", como la conciliación, el acoso, la falta de material adaptado, la inexistencia de medidas para "incentivar" el acceso de las agentes y su ascenso en los cuerpos de seguridad y la carencia de planes de igualdad.

"Estos derechos no se deberían pelear, porque son inherentes a las personas, no son de hombres ni de mujeres", ha lamentado Sánchez, quien ha criticado que "nunca" se destina una parte del presupuesto a material adaptado a las mujeres --como los chalecos--, sino que son los sindicatos y asociaciones quienes tienen que "exigirlo".

En este sentido, Franco ha explicado que presupuestar con "perspectiva de género" es algo que los sindicatos y asociaciones tienen que reivindicar, a pesar de que en las partidas se debería pensar "para y en las mujeres". "Pedimos lo que nos corresponde", ha sostenido la representante de AUME.

Asimismo, Sánchez ha resaltado que el 77 por ciento de los protocolos que se intentan abrir por acoso en la Guardia Civil son archivados "sin consecuencias" para el presunto acosador y ha apuntado que en este cuerpo no existen datos sobre el acoso porque "el acoso para la Guardia Civil no existe".

En la misma línea, Estévez ha aseverado que en la Policía Nacional también "se niega" que exista el acoso, por lo que no cuentan con estadísticas, y ha apostado por que se defina un protocolo contra el acoso para todos los cuerpos, ya que en la mayoría de casos estos están "obsoletos" o son "ineficaces" y cuando la víctima denuncia continúa trabajando con el acosador hasta que se resuelve el caso.

Por ello, la representante del SUP ha reclamado "mayor transparencia" en los procedimientos y garantías jurídicas "necesarias" para que se proteja a la víctima.

Por ello, la plataforma, que se constituyó el 8 de octubre, ha realizado campañas a raíz del Día Internacional contra la Violencia de Género, para "visibilizar" que las policías, militares y guardias civiles también sufren acoso laboral o sexual.

"EXIGENCIA MAYOR" A LAS MUJERES

Por su parte, López ha anunciado que trasladarán sus propuestas a los candidatos al Parlamento Europeo y se ha decantado por crear leyes que permitan el acceso de las mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad.

"Es una exigencia mayor la que se le impone a las mujeres para entrar a algunos trabajos, yo diría que en todos", ha criticado.

En este sentido, ha apuntado que en las oposiciones a los cuerpos de seguridad, a las mujeres se les exige una estatura de 1,65 metros, cuando la altura media de las mujeres en España es de 1,63; mientras que a los hombres, con una estatura media de 1,75, se les exige medir 1,70.

En cuanto al número de mujeres en las Fuerzas Armadas, Franco ha puntualizado que España es uno de los países con más presencia de mujeres, con un 12,7%, lo que considera que no es un "éxito", sino que es "muy patético". "Hay que trabajar con empeño para que el dato numérico sea paritario. Quisiera que se alcanzase 50-50, y como no se va a conseguir hoy, intentaremos que sea pasado", ha destacado.

La consellera de Justicia ha apuntado que "desgraciadamente" es necesaria la constitución de plataformas como esta y ha apuntado que queda un "largo trecho por recorrer" y "mucho por hacer" para que el "enorme" esfuerzo de las mujeres precursoras "no quede en vano".

Así, ha indicado que la plataforma, que es un proyecto pionero que se ha dado a conocer en entidades europeas, está enraizada en un contexto "potente y poderoso", que apuesta por la "sororidad entre mujeres".

LA GENERALITAT SE OFRECE A COLABORAR

Bravo se ha mostrado "especialmente preocupada" por la invisibilidad del acoso y ha señalado que los poderes públicos y las administraciones tienen que ser "proactivos", por lo que ha ofrecido a la plataforma una reunión con la Conselleria de Justicia para trabajar en protocolos de asistencia a estas mujeres desde la red de oficinas de atención a víctimas de delitos.

"Tenemos una amplia responsabilidad para que eso no quede e la invisibilidad, que no tengan como recurso acudir a sus propios servicios de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que cuenten con servicios públicos al servicio de la ciudadanía. Les he ofrecido trabajar conjuntamente para evitar que un hecho tan grave, como es el acoso sexual que están sufriendo en el ámbito de estos cuerpos algunas de ellas, no quede en la invisibilidad y sea perseguido", ha aseverado.