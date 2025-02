"El mundo necesita más niñas como tú": las cartas a su yo infantil de investigadoras en el Día de la Mujer en la Ciencia

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

¿Qué le dirías a la niña que fuiste? Este es el reto que desde la Universitat Politècnica de València (UPV) se propuso a varias investigadoras para conmemorar el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Unas palabras que emocionan y que dejan un mensaje común: "no te rindas, el mundo necesita más niñas como tú". Así lo han plasmado con sus cartas sonoras las investigadoras Valery Naranjo Ornedo, Mª José Viñals Blasco, Verónica Saiz Rubio, Francisca Ramón Fernández, Concha López González y Marisa Carrió Pastor. Sus palabras se pueden escuchar en la página web específica del 11 de febrero de la UPV y en el pódcast especial creado para esta ocasión.

Una de estas especialistas es Valery Naranjo Ornedo, quien fue una niña aplicada y muy formal que soñaba con ser profesora y jamás se rindió. Hoy es catedrática de la UPV, y recientemente ha sido nombrada embajadora del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación para impulsar las vocaciones de mujeres en las telecomunicaciones.

En su grabación, se puede escuchar un mensaje esperanzador: "El mundo necesita más niñas como tú, estudiando estas carreras. No te asustes si parece que hay pocas chicas a tu alrededor en clase; eso no significa que no sea tu lugar, al contrario, significa que tienes la oportunidad de abrir puertas para otras que vendrán después. Confía en ti misma".

Por su parte, Mª José Viñals Blasco sonaba de pequeña con conocer todo sobre La Tierra: los países, los océanos, las culturas... Aquella niña aún no lo sabía, pero años después sería catedrática, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV e investigadora del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la UPV.

"El futuro que te espera y es mucho mejor de lo que esperabas. Vas a ser muy feliz transmitiendo estos sueños y conocimientos a nuestros estudiantes. No vas a estar sola en este recorrido", le dice la experta a su yo del pasado.

Cuando Verónica Saiz Rubio era una niña con coleta bien alta, amplia sonrisa, caña de pesca en mano desconocía que se convertiría en investigadora del Laboratorio de Robótica Agrícola de la Politècnica. En su mensaje, afirma: "Respeta a todos, desde el que parece más pequeño, hasta el que sea considerado más grade, siempre aprenderás algo nuevo de cada uno. No te rindas antes la dificultades y aprovéchalas como oportunidades".

"PREGUNTONA E INQUIETA"

La lectura era la afición preferida de Francisca Ramón Fernández. Inquieta, curiosa y con una imaginación desbordante, hoy es investigadora del Departamento de Urbanismo de la UPV, y declara que sigue viendo en ella a la niña "preguntona, inquieta, que hacía mil cosas a la vez".

Los Reyes Magos le trajeron a Concha López González un juego de arquitectura que, sin entonces saberlo, le abrió un mundo de posibilidades. Actualmente, es investigadora del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la UPV y se ha dedicado estas palabras: "Aún no lo sabes, pero esa tremenda curiosidad te llevará a sentir a lo largo de tu vida la necesidad de ver mas allá de la mirada. No decaigas, tienes fuerzas para superarlo".

Y, por último, Marisa Carrió Pastor recuerda que su infinita curiosidad la ha convertido en investigadora del Grupo de Análisis de las Lenguas de Especialidad de la UPV. "Continúa formándote para poder ayudar a los demás en un futuro y poder avanzar en la enseñanza de las lenguas", le recomienda a aquella niña que se hacía "mil preguntas".

Coincidiendo con la conmemoración del 11 de febrero, la universidad valenciana estrena una nueva temporada de 'Ellas Hablan de Ciencia', el programa presentado por Luis Zurano en el que nueve investigadoras de la UPV y una de la UGR -homenajeada por Dones de Ciència- hablan de sus retos, sus referentes y sus experiencias en la carrera investigadora.

A las investigadoras antes mencionadas, se suman Isabel Hernando, Mercedes Álvaro y Marival Segarra, así como la investigadora de la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero, protagonista de uno de los murales del proyecto "Dones de Ciència".

Hace justo 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que aboga por la igualdad de género en el ámbito de las ciencias, promover modelos de conducta que inspiren a las niñas, apoyar el avance de las mujeres a través de programas específicos y fomentar entornos inclusivos mediante políticas y acciones que promuevan la inclusión, la diversidad y la equidad.