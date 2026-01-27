Municipios de Alicante cierran espacios públicos y prohíben actividades el miércoles ante la alerta naranja por vientos

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Alicante durante un temporal - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la provincia de Alicante han acordado para este miércoles cerrar espacios públicos como parques y jardines, así como prohibir actividades al aire libre, ante la alerta naranja por vientos y fenómenos costeros que ha decretado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE).

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este miércoles a partir de las 09.00 horas el aviso naranja por vientos en todo el territorio alicantino, con "peligro importante", por rachas máximas de 90 kilómetros por hora (km/h) con viento de componente oeste.

Además, el organismo meteorológico ha establecido el aviso naranja en la costa a partir de las 12.00 horas por viento del oeste de 60 a 75 km/h, con oleaje de dos a tres metros en la del norte y mar adentro con oleaje de cuatro metros en la del sur.

Igualmente, en la costa del litoral sur de Alicante, el aviso será amarillo por fenómenos costeros desde las 09.00 horas y hasta que se active el naranja, por viento del suroeste de 50 a 60 km/h y olas de tres a cuatro metros, según Aemet.

CASTILLOS DE SANTA BÁRBARA Y SAN FERNANDO

En concreto, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Alicante se ha reunido a primera hora de la tarde de este martes bajo la presidencia del alcalde Luis Barcala para activar las medidas correspondientes al Plan Territorial de Emergencia Municipal.

Para hacer frente a esta situación de inestabilidad, el consistorio ha acordado el cierre de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando durante el miércoles, así como de los parques y jardines y zonas de paso con presencia de arbolado de gran porte, que han comenzado a clausurarse este martes.

También se ha prohibido el baño en las playas, se va a extremar la vigilancia de los paseos marítimos y se van a cortar los accesos a la playa de La Albufereta, al tiempo que se van a suspender las actividades al aire libre en instalaciones deportivas municipales y centros escolares, según un comunicado del Ayuntamiento de Alicante.

APERTURA DEL CAUS

También se ha ordenado la retirada de la vía pública, entre las 08.00 y las 12.00 horas del miércoles, de los elementos de terrazas y veladores que sean susceptibles de ser arrastrados por el viento. A su vez, la Concejalía de Bienestar Social ha activado su procedimiento de emergencia y va a abrir el Centro de Acogida y Urgencia (CAUS) entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves.

Del mismo modo, los servicios municipales esenciales de intervención en situación de emergencia, como son la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios (Speis) y Protección Civil, van a reforzar sus dispositivos y a hacer seguimiento de la situación de riesgo, al igual que el Cecopal, que se mantiene activado con carácter preventivo.

OTROS MUNICIPIOS

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, con motivo de la alerta naranja por vientos, ha decretado en todo el municipio el cierre de los parques y jardines de titularidad pública y la prohibición de actividades al aire libre en colegios e institutos y en todos los centros educativos no universitarios. Las restricciones se mantendrán hasta el fin de la alerta naranja.

Además, el consistorio de El Campello ha decidido prohibir el acceso del público a los parques públicos y centros deportivos en abierto hasta que se levante la alerta oficialmente. La decisión afecta al Parque Central y otros con arbolado, al polideportivo El Vincle y a instalaciones deportivas al aire libre.

Respecto al mercadillo previsto para el miércoles, el Ayuntamiento "se mantiene a la espera de cómo evolucione la meteorología". Asimismo, indica que "la situación no afecta a los puestos que se montan en los bajos del polideportivo, pero sí podría interferir en el resto de artículos, que ocupan varias calles de alrededor", según señala la administración local en un comunicado.

De otro lado, Benidorm ha activado a mediodía de este martes el sistema de información a la población a través de la red municipal de pantallas ante la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia de Alicante decretada por el CCE de la Generalitat, a partir de la predicción de la Aemet.

Esta red incluye todas las pantallas instaladas en la vía pública, así como el 'tecnohito' y la 'tecnoparada' de la avenida del Mediterráneo. El Ayuntamiento ha decidido suspender desde este martes por la tarde las actividades culturales y deportivas al aire libre y ha procedido al cierre de parques y jardines. Esto incluye los entrenamientos de los clubs deportivos y las actividades del 'Actíva-t Fest'.

Mientras dure esta situación de alerta naranja, se pide a la población que evite "desplazamientos innecesarios", que adopte la "máxima precaución" en actividades y espacios al aire libre y que esté atenta a posibles actualizaciones y comunicaciones oficiales a través de los canales y redes sociales del Ayuntamiento de Benidorm y la Policía Local.

Del mismo modo, en Torrevieja, el consistorio ha informado de que ante las condiciones meteorológicas adversas y "con carácter preventivo" este miércoles permanecerán cerrados el parque de las Naciones, el Aromático, el de la Estación, el de Doña Sinforosa y el área recreativa José Eduardo Gil Rebollo. También se suspenden "hasta nuevo aviso" todas las actividades al aire libre en instalaciones deportivas municipales por la alerta naranja.