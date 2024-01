Muñoz (PSPV) apuesta por un congreso tranquilo y constructivo en el que "siempre" decidan los militantes

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha mostrado su voluntad de que el próximo congreso del partido para renovar la dirección sea "tranquilo y constructivo", además de garantizar que "la propuesta siempre vendrá de la mano de los militantes". "Todos estamos a disposición del partido", ha aseverado, sin querer decantarse públicamente por ningún posible candidato o candidata.

Así se ha posicionado sobre la ejecutiva de los socialistas valencianos del próximo lunes, una cita que propondrá el orden del día del comité que a su vez convocará el congreso extraordinario del que saldrá el relevo de Ximo Puig al frente del PSPV.

Muñoz, a preguntas de los periodistas en Les Corts, ha remarcado que no hay un calendario marcado por el reglamento del partido al ser un congreso extraordinario. Además, no ha querido entrar en si será después de las elecciones gallegas del 18F ni en la posibilidad de que haya o no primarias por "respeto" a la ejecutiva, al ser preguntado por si se postulará la ministra de Ciencia, la valenciana Diana Morant.

Lo que sí ha dejado claro es que espera que sea "un buen congreso" para que el Consell que encabeza Carlos Mazón (PPCV) junto a Vox sea "un breve paréntesis" y el PSPV pueda volver a gobernar dentro de tres años. "El bloque progresista no alcanzó la Generalitat por 38.000 votos", ha recordado respecto a las elecciones del 28M.

OBJETIVO: RECUPERAR LA GENERALITAT

Para ello ha llamado a "aprovechar el momento en el que está el Partido Socialista", a construir "buenos liderazgos colectivos", a actualizar el proyecto del PSPV y que el proceso de renovación sea "constructivo, de propuestas para intentar mejorar el proyecto común, con respeto y sobre todo pensando con las luces largas para poder llegar a la Generalitat en 2027".

Preguntado por las últimas declaraciones de Morant, quien este jueves afirmó sentirse "capacitada siempre para ayudar desde donde se decida", y por si cree que recibiría el apoyo de la militancia, el 'número tres' del PSPV ha instado a cuestionarle a ella y ha recalcado: "Todos estamos a disposición del partido. Todos, siempre, a todas horas y en todo momento. Es una máxima nuestra".

Por tanto, ha hecho hincapié en que "la propuesta siempre vendrá de la mano de los militantes socialistas": "Siempre será así, es tan sencillo como que todo se valida en las urnas. No hay mayor garantía democrática". También ha remarcado que no depende de él si habrá o no primarias, ha asegurado que él no piensa postularse y ha subrayado que tiene "preferencias políticas" y no personales.

Respecto a si los socialistas entenderían que se repitieran los errores del PSPV en 1995, el también síndic en Les Corts ha descartado arrogarse el conocimiento de la militancia. "En cualquier caso, espero que el proceso sea tranquilo, constructivo, positivo y propositivo", ha insistido, para reiterar que "la militancia quiere un buen congreso".