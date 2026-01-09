El MUPE cierra su mejor tercer año con más de 22.000 visitantes en 2025

Archivo - Visitantes en el MUPE - MUPE - Archivo

ALICATE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha cerrado su mejor tercer año con 22.068 visitantes en 2025. El 78 por ciento de las visitas corresponden a público particular, mientras que el 22% pertenecen a grupos, en su mayoría de escolares.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, en el ámbito nacional los propios ilicitanos continúan siendo los más habituales, con un 65%; un 25% proceden de otras localidades de la Comunitat Valenciana y un 10% del resto de comunidades, según ha informado el centro de Alicante en un comunicado.

Por su parte, el público extranjero ha representado un 17% del total de visitas, lo que supone un incremento del 41% con respecto a 2024. De ellos, los europeos son los más habituales. "El museo ha demostrado un año más su apuesta firme por la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de Elche y la importancia de su divulgación para acercarlo a la sociedad", ha afirmado Ainara Aberasturi, directora del MUPE.

Además, el MUPE ha puesto en marcha a lo largo de 2025 numerosas actividades, entre ellas, la celebración del Día Internacional de la Geodiversidad, promovida por la Unesco o el proyecto de accesibilidad Mupetea, dirigido a niños y niñas con TEA. También la participación en proyectos de investigación a nivel nacional o la presentación de ejemplares de los fondos del museo únicos a nivel mundial, además de la guía del museo.