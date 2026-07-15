Muro d'Alcoi registra la temperatura más alta de la Comunitat en un miércoles de máximas por encima de 40 grados

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio alicantino de Muro d'Alcoi ha registrado este miércoles una temperatura máxima de 43,9 grados, en una jornada marcada por las altas temperaturas, por encima de los 40Cº, en varias localidades de la Comunitat Valenciana.

La temperatura más elevada se ha registrado en Muro d'Alcoi, con 43,9 grados, seguido de cerca por Ontinyent, con 43,5 grados y Gaianes (43,3 grados), todas ellas por encima de los 43 grados, según al información de Avamet.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana advirtió de que este miércoles, 15 de julio, ha sido "un día muy adverso", no solo por el calor intenso y generalizado, sobre todo en la provincia de Valencia, donde se ha activado la alerta roja, sino también por los fenómenos costeros, como tormentas secas, reventones y ráfagas muy fuertes de viento de corta duración.

Los especialistas explicaron que ha sido una jornada de viento de poniente flojo en la provincia de Valencia, con entrada de brisas débiles muy tardías que han ido suavizando algo las temperaturas en su avance hacia el interior.

Por su parte, el Centro de Coordinación Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado, en un mensaje publicado en 'X', de que la probabilidad alta de que se puedan producir reventones cálidos en todo el territorio de la Comunitat Valenciana se mantiene a lo largo de todo el día de hoy y la madrugada del día 16 de julio de 2025. Esta condición puede generar situaciones de riesgo debido a posibles ascensos súbitos de temperatura, acompañados de vientos fuertes racheados, favoreciendo comportamientos virulentos del fuego.

Por ello, desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Se recomienda extremar la precaución en todos los eventos y actividades organizados en la vía pública, especialmente en aquellas estructuras temporales o de mayor fragilidad ante la previsión de posibles reventones cálidos.

Estos fenómenos pueden provocar incrementos bruscos de temperatura y fuertes rachas de viento en muy poco tiempo, generando situaciones de riesgo para las personas asistentes y favoreciendo la rápida propagación de cualquier conato de incendio.

Por ello, se aconseja reforzar las medidas de vigilancia, asegurar los elementos e instalaciones susceptibles de verse afectados por el viento y mantener una especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el desarrollo de los actos Desde los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.