Mus anuncia la puesta en servicio de la nueva reconstruida pasarela del CEIP Juan XXIII en Torrent tras la Navidad

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este viernes que la nueva pasarela del CEIP Juan XXIII en Torrent (Valencia), que sustituye a la anterior que fue arrasada por las riadas de octubre de 2024, se pondrá el servicio tras las vacaciones de Navidad, una vez finalizada su reconstrucción.

Así lo ha confirmado Martínez Mus durante su visita a las obras, en las que ha estado acompañado de la alcaldesa Amparo Folgado, ha informado la Generalitat en un comunicado. "Con esta intervención se demuestra el compromiso por restablecer la movilidad y mejorar las infraestructuras, introduciendo medidas para hacerlas más resilientes ante posibles fenómenos naturales adversos", ha destacado el vicepresidente.

De este modo, el próximo 7 de enero los alumnos del CEIP Juan XXIII podrán desplazarse caminando al colegio, "de forma segura", a través de la nueva pasarela que atraviesa el barranco del Poyo y que no solo utilizan los alumnos y sus familiares, sino también los usuarios del centro deportivo. En total, da servicio a más de medio centenar de personas a diario.

El vicepresidente ha indicado que esta actuación forma parte de un contrato para las obras de reconstrucción de las diferentes infraestructuras dañadas por las inundaciones, en los términos municipales de Torrent y Alcàsser, tiene un importe de 5.832.000 euros.

El acceso peatonal que comunica la calle Virgen de Fátima con el CEIP Juan XXIII se resolvía por una pasarela peatonal que quedó totalmente arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo. Ahora, la nueva pasarela, que se está construyendo, tiene una longitud total de 75,5 metros y un ancho libre de 3,50 metros y una estructura de hormigón de tres vanos. Como ha resaltado Martínez Mus, la nueva estructura incorpora elementos para hacerla accesible a las personas con movilidad reducida y criterios de resiliencia frente a futuros fenómenos meteorológicos extremos.

ACTUACIONES REALIZADAS

Los trabajos ejecutados hasta la fecha han consistido, en primer lugar, en la retirada del cauce de los elementos y escombros de la estructura colapsada y limpieza de los residuos depositados por la crecida de las aguas en el ámbito de actuación.

En una segunda fase, se ejecutaron las cimentaciones profundas para hacer la estructura más resistente. Tanto los estribos como el lecho del cauce en la zona de influencia de las cimentaciones se van a proteger con escollera y la rasante de la pasarela se ha elevado ligeramente de forma que se garantiza un resguardo de dos metros respecto al nivel de agua para un periodo de retorno de 500 años.

A continuación, se instalaron las prelosas prefabricadas de hormigón sobre las vigas, se realizó el hormigonado del tablero, las distintas instalaciones, alumbrado, barandilla y protección de taludes y fondo del cauce para poder poner en servicio esta infraestructura.

Estas actuaciones forman parte del Plan Endavant y "se iniciaron después de que la Generalitat asumiese las competencias municipales necesarias para llevar a cabo obras de rehabilitación en más de una veintena de localidades afectadas", debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizarlos a la mayor brevedad posible.

Por último, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha asegurado que la Vicepresidencia Tercera "ha cumplido todos los objetivos con esta obra". De esta manera se "da una solución para que el alumnado pueda usar la nueva pasarela, que ha sido mejorada en seguridad y capacidad de resistencia".