Mus dice que el nuevo decreto de ungulados permitirá "regulación ordenada" para controlar la sobrepoblación de jabalíes - GVA

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que el nuevo decreto de la Generalitat que establece las directrices para la gestión cinegética y el control poblacional de ungulados silvestres, que "está en este momento en trámite", permitirá lograr "una regulación ordenada" para controlar la sobrepoblación de especies como el jabalí y otras que también son "problemáticas" y afectan al interior de Alicante.

De esta forma lo ha manifestado este lunes en la localidad alicantina de Xàbia, a la que se ha referido como ejemplo de esta situación y donde ha presentado ante representantes de varios ayuntamientos el plan de choque del Consell para regular la presencia de estos animales en esta provincia, según ha informado el gobierno valenciano en un comunicado.

El conseller de Medio Ambiente ha subrayado que "las diferentes medidas que abarcará el nuevo decreto también buscan controlar especies como el ciervo, gamo, cabra montesa, corzo y muflón, que causan daños en cultivos".

En el caso del jabalí en la provincia de Alicante, no ha aumentado el número de municipios que tienen sobrepoblación y, según el último listado actualizado y publicado por la Generalitat, son un total de 98.

En esta línea, Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat "amplía los periodos de caza y simplifica la normativa vigente". "Queremos dejar atrás el sectarismo y estamos colaborando con los cazadores y la Federación de Caza como herramientas clave en la regulación medioambiental", ha agregado.

El titular de Medio Ambiente ha señalado que, desde el inicio de la legislatura, "el Consell ha priorizado esta problemática". Así, ha recordado que las medidas aplicadas "han permitido que la última temporada de caza finalizara con 54.548 jabalíes abatidos en toda la Comunitat Valenciana, 25.448 más que hace cinco años y casi dos veces y media más que los 22.169 cazados hace una década".

En concreto, según la administración autonómica, "en la provincia de Alicante el balance ha sido de 11.998 capturas, frente a las 10.929 de la campaña anterior".

Con el nuevo decreto de la Generalitat, ha destacado el conseller, "se abandona la inacción y la prohibición" que han "llevado" a la actual situación de sobrepoblación "y se avanza hacia una regulación más eficaz".

"La única diferencia con las anteriores campañas es la captura de arruís y muflones en el Parque Natural de la Font Roja. Los arruís como exótica invasora es una de las especies objetivo del proyecto, mientras que los muflones se han capturado por exceso de población", ha apuntado el gobierno valenciano.

AYUDAS DE 900.000 EUROS

Durante el acto de presentación, Martínez Mus ha resaltado que la Generalitat "también apoya" a los ayuntamientos mediante líneas de ayuda destinadas al desarrollo de sus propios planes de control del jabalí.

La orden, "ya consolidada", cuenta con un presupuesto total de 900.000 euros repartidos en tres líneas: para el control del jabalí en zonas comunes de caza, para cotos de caza y para la retirada de ejemplares abatidos.

El conseller también ha explicado que el objetivo de estas ayudas es "implantar políticas a largo plazo que acompañen a los municipios de forma eficaz y sostenible".

MEDIDAS DEL DECRETO

El decreto contempla varias líneas de acción. Entre ellas, "dotar a los cazadores de herramientas apropiadas", "facilitar técnicas de control en áreas donde la caza no sea segura o viable" e "involucrar a los ayuntamientos como actores activos en la gestión de capturas".

También "priorizar intervenciones en zonas con altas concentraciones de especies", al tiempo que se incluye "la intervención en espacios no cinegéticos cuya condición pueda poner en riesgo el entorno cercano.

Asimismo, el decreto "amplía los periodos de caza, elimina restricciones en días hábiles y establece la utilización del precinto electrónico", suprimiendo de esta forma "cargas burocráticas", y se autorizan nuevas técnicas de control, incluido el uso de dispositivos como miras nocturnas o térmicas, y la eliminación de especies invasoras como el cerdo vietnamita o el arruí durante las jornadas de caza.

Según el Consell, una de las novedades "más relevantes" del nuevo marco normativo "es, precisamente, la incorporación de los ayuntamientos como protagonistas en el control de las poblaciones". Esto permitirá "regular las capturas en entornos urbanos y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada municipio, mediante esperas, cacerías colectivas o técnicas de control".

Por otro lado, la normativa permite declarar territorios con sobreabundancia de una especie, lo que implica la supresión de cupos de captura y la fijación de un esfuerzo mínimo de caza para estabilizar las poblaciones, además del uso de métodos "más efectivos, siempre bajo control administrativo".

"NO HAY SOBREPOBLACIÓN DE AVISPAS"

De otro lado, en declaraciones a los medios, el conseller ha asegurado que en la actualidad no se ha detectado una sobrepoblación de avispas, en particular con la especie invasora, la asiática, "que algún verano ha generado problemas".

"Es verdad que a estas alturas del verano y a finales del verano suele haber más proliferación o están más activas las avispas por su propio funcionamiento biológico, pero no tenemos detectada una plaga", ha reiterado.

Por todo ello, ha trasladado a la ciudadanía recomendaciones como no dejar alimentos abandonados "donde no toca" para evitar que las avispas acudan, ya que estas "van donde hay agua y donde hay alimentos".