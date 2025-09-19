Mus a Morant por "no estar al día" de los derribos en Guardamar: "La inhabilitan como aspirante a la Generalitat"

El Consell asegura que "por el momento" no ha recibido respuesta oficial del Gobierno a su petición de suspensión cautelar

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, por "desconocer la problemática" que existe con los posibles derribos de casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante).

En un comunicado, ha valorado que las declaraciones que ha hecho este viernes Morant, quien ha reconocido que "no" está "al día" sobre el futuro de estas actuaciones, "la inhabilitan como aspirante a la Generalitat".

Estos derribos, previstos para el pasado lunes, fueron aplazados después de que la Generalitat pidiera la suspensión cautelar de las demoliciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

"No puedo imaginar la sensación, el sentimiento que debe de tener la gente de playa Babilonia, de Guardamar del Segura, al escuchar las palabras de Diana Morant. Deben de haberse sentido totalmente desamparados, totalmente incomprendidos", ha remarcado Martínez Mus, quien ha incidido en que la "amenaza" de derribo "la llevan sufriendo demasiado tiempo" y ha reprochado a la líder del PSPV que "no" esté "al día" de la "problemática".

El titular de Medio Ambiente cree que las palabras de Morant suponen algo "inadmisible e intolerable" y que "la inhabilitan totalmente para aspirar a presidir algún día la Generalitat", ya que "debería conocer la realidad valenciana como aspirante" a jefa del Consell.

Para el conseller, "es básico conocer los problemas, y más aquellos que sufren tanto la gente de Guardamar del Segura como de otras partes de la Comunitat Valenciana como Dénia, Torrasal, Cabanes, Nules, Moncofa o Xilxes". "Sus palabras la inhabilitan absolutamente para optar algún día, no al cargo de presidenta de la Generalitat, sino a cualquier cargo de representación de una administración valenciana", ha sentenciado Martínez Mus.

Sobre la petición de suspensión cautelar de los derribos al Miteco, desde la Conselleria de Medio Ambiente han explicado que "por el momento no ha habido respuesta oficial del Gobierno" a su solicitud, aunque han recordado que "los derribos programados para esta semana no han empezado".

La Generalitat pidió al Ejecutivo central "la suspensión cautelar de intervenciones en las viviendas de playa de Babilonia, ubicadas en el municipio de Guardamar del Segura, para proteger el patrimonio cultural por considerarlo núcleo urbano de especial valor etnológico".

El objetivo de esta decisión es "evitar el derribo de este conjunto de viviendas" y "proteger a este núcleo costero, al amparo, también, de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell".